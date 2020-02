Controversia | Beyoncé y Jay Z criticados por no levantarse durante interpretación de himno

Beyoncé y Jay Z no pasan desapercibidos en ningún escenario. Los artistas vuelven a causar controversia, no por sus declaraciones, sino por una acción que al parecer no gustó mucho.

Resulta que, la famosa pareja acudió al evento tendencia de este fin de semana, el Super Bowl, y, mientras la cantante Demi Lovato hacía una interpretación magistral del himno nacional de los Estados Unidos, ellos y su pequeña hija se quedaron sentado. De inmediato, las criticas no cesaron, catalogándolos de antipatrioticos.