Controversia por entrevista a Venya Carolina; conductor dice “ella no estaba en sus cabales”

Gran controversia ha causado la entrevista que le hizo este domingo el programa “Aquí se habla español” a la comunicadora Venya Carolina, quien, al decir uno de los conductores del espacio “no estaba en sus cabales” por lo que detuvieron el segmento en el aire.

El público ha criticado al programa, que se transmite por Antena Latina, canal 7, al permitir que Carolina se presentara en el espacio en esas condiciones, hablando incoherencias. Algunos afirman que estaba en estado de embriaguez.

La comunicadora Colombia Alcántara fue una de las primeras en deplorar el espectáculo. “Venya Carolina apareció ebria en el programa ‘Aquí se habla español’. Venya Carolina habló borracha mientras el programa se transmitía en vivo, fue entrevistada por Liondy Ozoria y Rene Castillo”, posteó en su cuenta de Twitter @colombiaac.

“Yo nunca comentó nada, pero entiendo, que desde que ella empezó a hablar que, se notó la borrachera, tuvieron que parar, porque aunque ustedes no lo suban, tiene público que iba a grabar y hacer eso viral. Entiendo que todo el que va ahí, primero pasa por camerino, como no vieron su situación?, mi opinión es no la tuvieron dejar ni sentar ni hablar. Fue una humillación. @liondyozoria, no es arremetiendo contra nadie solo digo lo que pienso”, dijo Massiellari0507 en respuesta a la disculpa que expresó el presentador Ozoria en su cuenta de Instagram.

#AquiSeHablaEspanol #VenyaCarolina en @sehablaespanol7 el que la vio que me diga si estoy equivocado o no, esa joven para mi fue borracha o algo más, #Hollywood le a ofrecido US$20 millones de dólares por una película y lo ha rechazado, el que vio el programa que me corrija”, dijo Juan Fco. Pichardo‏ @Pichardo222.

“Esto es lo último, entrevistan a una persona estando borracha y con problemas mentales ¿De quién es la culpa? Pienso que más de los productores que de Venya Carolina”. expresó dominicanitomemes @dominicanitome