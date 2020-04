$!Coronavirus: Anthony Santos envía mensaje de aliento a los residentes de Nueva York

La plaza de Nueva York siempre ha sido muy importantes para los artistas dominicanos, en especial, por la cantidad de compatriotas y latinoamericanos que residen en la Gran Manzana.

Anthony Santos es uno de esos artistas, quien a través de su cuenta de Instagram ha enviado un mensaje de aliento para todas esas familias que han perdido uno de sus miembros por la pandemia.

"Estoy consciente de la batalla que están librando con este enemigo invisible que ha quitado el sueño a la humanidad, desde aquí de mi querida Quisqueya le mando un fuerte abrazo virtual y le aplaudo al alcalde de New York, Bill de Blassio y a ese equipo humano que no descansa para sacar adelante esa metrópolis capital del mundo, solo me resta decirles que los amo, y que estoy plenamente convencido que con la ayuda de Dios y nuestra fe firme, nos volveremos a ver y se que saldremos fortalecidos de esta crisis sin precedentes que nos afecta a todos en el mundo", es parte del mensaje del artista.

Con una fotografía acompañado del alcalde Bill de Blasio, el bachatero aprovechó para felicitar las acciones que se están realizando para evitar que más personas continúen siendo adectadas.