$!Coronavirus en RD: Melymel se propone como voluntaria de enfermería

La rapera dominicana Melymel se ha caracterizado por pasar de la palabra a la acción. La vimos encabezar las protestas en la Plaza de la Bandera, y hoy, ante la crisis sanitaria que existe en el mundo y en la República Dominicana, la artista se ha puesto en disposición del Ministerio de Salud Pública para sumarse como enfermera.

La cantante urbana, señaló que está a disposición de Salud Pública para ser voluntaria de enfermería y mostró pruebas de los conocimientos básicos que tiene en el área.

“Aquí les dejo evidencia del poco conocimiento que tengo en el área de medicina, el primer vídeo muestra cómo canalizo al productor Light GM quien se vio muy mal de salud una vez, tiempo atrás, igual he canalizado a varios amigos que pueden también dar testimonio, en la segunda foto, muestro una sutura que le practique a mi amigo ingeniero José Luis, como también suture a mi cuñado de 19 puntos en el 2014”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este mensaje se debe a las quejas que ha recibido de algunos médicos, luego de que denunciara las dificultades que han tenido personas para realizarse la prueba del COVID-19 y el modo en que han sido tratados aquellos que están aislados.

La rapera, pidió proveerla de los materiales gastables y la protección necesaria, para “darle atenciones a los que han dejado abandonados”, porque ella no dejaría morir a su gente.

“Si no me dejo morir ni dejo morir a los míos, tampoco dejaría morir a mi gente, no hice un juramento hipocrático, pero si un juramento con la humanidad”, expresó.

Explicó que sabe tomar la presión, la temperatura, y dar reanimación cardiorrespiratoria. “Algo bueno llevo en mi genética por mi madre Belkys De León, quien fue cirujana y profesora de medicina”, dijo.