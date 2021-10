$!15 películas para celebrar Halloween y las plataformas donde las puedes ver

Se acerca la Noche de Brujas y como este año coincidirá con un fin de semana, esta es la perfecta oportunidad para celebrar Halloween con un maratón de películas de terror, especialmente cuando se toma en cuenta la cantidad las opciones para todos los gustos y edades gracias a las distintas plataformas de streaming que actualmente están disponibles. Aquí veremos algunas producciones que son ideales para celebrar Halloween y las plataformas donde se pueden ver.

Netflix

Halloween (1978)

Quince años después de asesinar a su hermana en la noche de Halloween de 1963, Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y regresa al pequeño pueblo de Haddonfield, Illinois para volver a matar.

The Babysitter (2017)

Cuando el joven Cole se queda despierto después de la hora de dormir, descubre que su hermosa niñera pertenece a un culto satánico que no se detendrá ante nada para mantenerlo callado. Ahora el chico tiene que hacer todo lo posible para sobrevivir.

Bram Stoker’s Dracula (1992)

El legendario vampiro conocido como el Conde Drácula llega a Inglaterra para seducir a Mina Murray, la prometida de su abogado Jonathan Harker, pero su estadía en esta tierra extraña solo causa tragedias, muertes y caos.

Us (2019)

Las tranquilas vacaciones de una familia en la playa de una familia se convierten en una caótica odisea cuando los dobles de todo el mundo aparecen y comienzan a aterrorizarlos. Mientras tratan de sobrevivir la traumática experiencia descubren oscuros secretos del pasado.

It (2017)

Durante el verano de 1989, en una pequeña ciudad de Maine llamada Derry, un grupo de niños son acosados por un monstruo que cambia de forma, que se disfraza de payaso y se alimenta de sus temores. Ahora deben de unirse y enfrentarlo si quieren sobrevivir.

Disney+

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)

Esta clásica producción de Disney está compuesta por dos historias: “The Wind in the Willows” la cual es muy divertida, y “The Legend of Sleepy Hollow”, y es esta segunda historia la que es ideal para verla en Halloween porque trata sobre el escalofriante encuentro entre el miedoso Ichabod Crane y el terrorífico caballero sin cabeza.

The Nightmare Before Christmas (1993)

Cuando Jack Skellington, el Rey de la “Ciudad de Halloween”, que tropieza a través de un portal a la “Ciudad de la Navidad” y se queda fascinado. Cuando decide celebrar la fiesta termina creando confusión y caos y solo su novia Sally se da cuenta del error que está cometiendo.

Hocus Pocus (1993)

Un joven curioso se traslada a Salem, donde lucha por encajar con los demás cuando despierta a un trío de brujas diabólicas que fueron ejecutadas en el siglo XVII. Ellas quieren hacer realidad su plan de conseguir la vida inmortal, pero si no recitan el conjuro antes del amanecer morirán de extrema vejez.

Frankenweenie (2012)

Cuando su amado perro Sparky fallece repentinamente, el pequeño Víctor intenta devolverle la vida al animal a través de un poderoso experimento científico, pero no ha tomado en cuenta que otras las imprevisibles consecuencias de este acto.

Halloweentown (1998)

Esta es la historia de Marnie, una niña que vive con su abuela y que descubre que ella es bruja buena, pero cuando se entera de que ella también es una bruja, debe ayudar a su abuela a salvar Halloweentown de las fuerzas del mal.

HBO Max

The Conjuring (2013)

Basada en hechos reales, este filme cuenta la historia de uno de los casos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Ellos hacen lo posible para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en su granja.

Friday the 13th (1980)

Un grupo de adolescentes trabajan para reabrir un campamento de verano en el que años ante murió un chico ahogado en el lago. Ahora un misterioso individuo los acecha hasta que empieza asesinarlos uno a uno.

Night of the Living Dead (1990)

Cuando los muertos vuelven a la vida y buscan víctimas humanas, siete sobrevivientes buscan refugio en una casa en medio de un campo aislado de Pensilvania, pero el grupo está en desacuerdo sobre cómo deben lidiar con la situación.

The Invisible Man (2020)

Cuando el abusivo exnovio de Cecilia se quita la vida y le deja su fortuna, ella sospecha que su muerte fue un engaño. Mientras una serie de coincidencias se vuelven letales, Cecilia trabaja para demostrar que está siendo perseguida por alguien que nadie puede ver.

Hereditary (2018)