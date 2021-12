El locutor y animador Brea Frank regresa a la radio nacional y lo hará a a través de la emisora EXA 96.9 FM con su propuesta “La universidad de la calle (UCA)” el 10 de enero próximo.

Así lo dejó saber el popular comunicador en un encuentro con la prensa, en el que declaró que siente mucha satisfacción de reencontrarse con su público en la nueva etapa de la estación, propiedad del empresario artístico Saymon Díaz. Brea Frank entrará a competir con la parrilla programática radial de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, de lunes a viernes.

Hace tres años se marchó del Grupo Telemicro para trabajar la división radial de la cadena hispana Univisión en Nueva York, sin embargo uno de los puntos que aclaró de inmediato es que continuará trabajando para la misma.

Brea Frank estuvo acompañado, además de Saymon Díaz, de Zumaya Cordero y Ana López de Caribbean Mediaworld, firma con la que mantiene una relación comercial desde hace un tiempo.

“Tenemos tres proyectos junto a Brea Frank. Desde hace un tiempo nos manifestó que quería hacer una producción radial y lo estamos acompañando en esta nueva etapa”, reveló Zumaya Cordero.

De su nuevo reto

Brea Frank expresó que está muy contento de volver a la República Dominicana.

“Es una bonita oportunidad de reencontrarme con mi público que dejé atrás hace ya tres años”, refirió Brea Frank.

Al responder la primera pregunta del interrogatorio al que fue sometido por los periodistas, comentó que continúa trabajando para la emisora 96.3 FM de Univisión en Nueva York. “Seguiré trabajando para ese grupo y para Exa, porque la tecnología y los aviones permiten esa dinámica. Univisión está muy contenta de que yo siga dándole calor a mi país, a mi público. Hoy se ha dado la oportunidad y aquí estamos”, explicó, Frank.

El destacado locutor está consciente de la competencia que hay en el dial y las diversas propuestas que incluyen a las plataformas digitales.

“Cada cual tiene su propio estilo, es un pastel muy amplio. Nosotros continuaremos con la identidad que nos ha caracterizado. No vengo a rescatar la radio, pero sí a darle al público radio desde la cabina EXA, no desde Youtube, vengo a entretener, a educar e informar, sin dejar de ser la Universidad de la Calle”, señaló el locutor.

Del contenido de la radio local

Al evaluar la calidad del contenido que se transmite a través de las emisoras, consideró que sus auspiciadores le sirven al público mucho de lo que le gusta, pero estableció que siempre hay espacio para mejorar. “Cada cual elige el camino que va a recorrer, no crítico, pero entiendo que yo puedo hacer cosas a mi estilo, sin entrar un área en la mi familia no se pueda sentir orgullosa. Si me preguntan que mejoraría, pienso que hay que dejar un legado para la generación que viene. Si yo como talento soy malo, el que me sigue va a creer que es lo que funciona”, puntualizó.

Explicó que todos los medios atraviesan por un proceso y es lo que entiende está ocurriendo actualmente en el país. “Estamos en una transición en la que a nivel estatal debe prestársele atención a lo que está saliendo, sin embargo, a los propietarios de los medios tienen una gran responsabilidad. Tu puedes hacerlo todo, pero el Estado debe controlar, no censurar, que todo lo que salga sea de calidad”, puntualizó.

EXA ya tiene diez años de fundada y su propietario avanzó que la llegada de Brea Frank es solo el principio de lo que ofertarán a los oyentes.

“La emisora tendrá un poco de todas las propuestas musicales que existen”, dijo Díaz.

Frank estará acompañado de un equipo de profesionales jóvenes y experimentados. “Tendremos un contenido que estamos seguros de que va a conectar con la audiencia de la emisora”, puntualizó Brea, nativo de San Cristóbal.

La primera entrega del programa contará con la participación de Raymond Pozo y Miguel Céspedes.