Famosa cantante mexicana Tatiana fue hospitalizada

La famosa cantante y presentadora mexicana Tatiana, conocida como la "Reina de los niños", fue hospitalizada de emergencia en Ciudad Juárez, México, por complicaciones de salud inesperadas.

Así lo informó la recordada conductora de "Espacio de Tatiana" en sus redes sociales. La razón fue una infección intestinal severa.

"Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve... comí un sandwich de camino al aeropuerto a CDMX, y todo el vuelo de dos horas estuve con diarrea y vómito, llegué con infección intestinal severa. Y aterrizando en Juárez me llevaron al hospital, estuve canalizada con suero, antibiótico y medicamentos para el dolor intenso", contó.

Para alivio de sus seguidores, ya la cantante fue dada de alta y de regreso a sus labores.

"Ya nos vamos al hotel a descansar y dieta blanda... a las 8:00 p.m. es mi show de aquí, tuve excelentes atenciones en el hospital de acá, me cuidaron muy bien. Ya estoy bien", dijo.

"La vida del artista parece glamorosa pero lo que pasa detrás son cosas como correr un kilómetro con maletas por cambios de sala, comer donde se pueda y lo que se pueda por falta de tiempo, dormir chueca en carretera o aviones, pero todo vale la pena, es parte del show... todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar y sentir su cariño!!!!... Y como digo en mi conferencia YO PUEDO", aseguró.

Reseña People en Español que los fanáticos le desearon pronta recuperación a la actriz. "Que te recuperes muy pronto amiga"; "la vida de los artistas es muy ajetreada y pública, que se mejore, el show tiene que continuar!!", fueron parte de los mensajes.

En la actualidad, y con casi cuatro décadas de carrera, la cantante sigue trabajando fuerte, lanzando canciones como un ícono de la música infantil y ahora como una de las voceras del movimiento LGBT.

"Yo siempre digo lo que pienso, hago lo que siento y canto lo que quiero. Cada año hago una canción para el 'pride' (mes del orgullo) y este 2021 me atacaron mucho los conservadores que no aceptan la diversidad y al mundo como es, pero yo me defiendo, digo lo que pienso y a seguirle dando a lo que me gusta hacer", contó este miércoles a Efe la cantante de 52 años.

Temas como la libertad y el respeto son algunos que la intérprete ha intentado inculcar en su música, a través de redes sociales y con sus acciones.

Ahora, Tatiana se ha centrado en celebrar sus logros y prepara un proyecto que revivirá los éxitos que la hicieron una estrella juvenil en los años 80, antes de convertirse en la llamada "Reina de los niños", para celebrar el 38 aniversario de su trayectoria.