Una de las estrellas de Boba Fett no sabía que estaba en una serie de Star Wars

The Book of Boba Fett es la nueva la serie que estrenará Disney +. ( Fuente externa )

El 29 de diciembre se estrenará The Book of Boba Fett, la serie de Disney + basada en el icónico personaje de Star Wars y que funcionará como un spin-off de The Mandalorian. Pero una de las estrellas del show no sabía que se trataba de una serie de Star Wars.

Estamos hablando de Jennifer Beals, que contó esta historia en una entrevista con Variety. “Quiero decir, sabía sobre el personaje. Pero así de buenos son en el encierro de secretos: incluso cuando entré por primera vez en el set, no me di cuenta de que estaba en ‘The Book of Boba Fett’. Solo sabía que iba a ser parte de esta historia”, escribió.

Beals será una Twi'lek. Además volverá Temuera Morrison como Boba Fett y Ming-Na Wen como Fennec Shand.



Y tú, ¿ya viste The Mandalorian?