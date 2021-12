Stan Lee, un legado que va más allá de las historietas

Hace ya tres años que se apagó la chispa de Stan “The Man” Lee, icónico creador de cómics respetado y querido por otras celebridades, quien en el 2018 falleció de una neumonía en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. Aun así, en el aniversario de su muerte hay que celebrar la importancia de los aportes de Lee a la industria del entretenimiento. Además, hay que recordar que el impacto de sus obras va más allá de sus apariciones en películas populares o su participación en la creación de algunos de los superhéroes más reconocidos del mundo.

El Método Marvel

El primer paso del método usual de trabajo en la creación de un cómic consiste en que el guionista entrega al artista un guion (similar a un guion cinematográfico) con todos los detalles posibles de la trama y la acción de la historia; el artista crea las ilustraciones y luego el guionista revisa el arte para agregar los diálogos y confirmar que todo está bien. Obviamente cada equipo tiene su propio estilo de trabajo y en el caso de Stan Lee, como editor de toda la línea de Marvel Comics y guionista de la mayoría de las historietas que publicaba, tenía que buscar la forma de cumplir con todas sus responsabilidades y asegurarse de que cada título saliera a tiempo. Así surgió el “Metodo Marvel”, que consistía en que Lee enviaba la sinopsis de un párrafo (o menos) con la idea general de la trama de un cómic para que el artista se encargara de los detalles de la trama y la acción por medio de sus ilustraciones antes de que Lee revisara el arte y agregara los diálogos. Por suerte, en aquel entonces Lee trabajaba con genios como Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita, Don Heck y otros que con estas simples instrucciones crearon increíbles historias cuya influencia aún se siente en el medio de los cómics.

Más humano que súper

Desde sus inicios los superhéroes eran interpretados como personajes que, en general, eran hombres adultos que solo se preocupaban por luchar contra el crimen y su mayor preocupación era que la justicia triunfara o que su novia, esposa o interés romántico no se enterarán de su doble identidad, pero todo esto cambió con el estreno de “Los Cuatro Fantásticos” (1961), “Spider-Man” (1962) y el resto de los personajes con problemas reales que fueron conformando el nuevo universo de Marvel Comics. En el título de “Los Cuatro Fantásticos” los lectores vieron individuos que a pesar de ser familia en más de una ocasión algún miembro del equipo renunció, en otro momento fueron desalojados por no poder pagar el alquiler y uno de ellos (La Mole) prácticamente era un individuo que había quedado deforme al recibir sus poderes. En el caso de Spider-Man vieron un adolescente que constantemente cometía errores, que tenía que preocuparse por mantener un trabajo y cuidar de su tía ya que por ser irresponsable su tío fue asesinado. Eso formaba parte de la visión de Stan Lee y que lector sintiera que el Universo Marvel era similar a la vida real y en él vivían seres humanos con personalidades complejas que no siempre salían victoriosos de sus aventuras.

Stan Lee creó a Spider-Man junto a Steve Ditko. (Michel Boutefeu © 2002 Getty Images)

La visión de un universo

Aunque era normal que los personajes de una compañía de vez en cuando tuvieran que unir fuerzas para cualquier aventura en un cómic y ya había equipos de superhéroes, no fue hasta Stan Lee que en realidad se le sacó provecho a la idea de un universo compartido. Lee quería que los lectores en realidad sintieran que todos estos extraños personajes vivían en un solo mundo, por eso las consecuencias de la aventura de un héroe se podían sentir en los títulos de lo demás, como la ocasión en que los Vengadores necesitaron ayuda para encontrar a Hulk, y donde Iron man utilizaba algún dispositivo para contactar a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men para pedir ayuda (aunque en ese caso todos estaban ocupados y nadie pudo ayudar); o la vez en que Spider-Man fue vencido tan rotundamente por Doctor Octopus, que estaba a punto de retirarse pero por suerte la Antorcha Humana impartió una charla en el colegio de Peter Parker y sus palabras lo inspiraron a volver a ponerse su traje y seguir luchando hasta vencer a su oponente. En más de una ocasión vimos cómo los caminos de estos héroes (en sus identidades de civiles) se cruzaban al andar por las aceras de Nueva York y no era un gran evento sino la consecuencia de que estos seres fantásticos vivían en la misma ciudad. Esta visión no solo influyó en el resto de la industria de los cómics, pero es una de las características principales del popular Universo Cinematográfico de Marvel.

Stan Lee quería que los héroes de Marvel fueran más humanos. (Mat Szwajkos)

Los créditos

Este es un tema sensible ya que en varias ocasiones se ha acusado a Stan Lee de robarse el crédito que merecen sus colaboradores como Kirby y Ditko. Debido a la forma en que trabajaron dificulta determinar con exactitud quién aportó qué elemento en cada historia ya que Stan siempre fue la cara pública de Marvel, se presentaron muchas situaciones en la que los medios automáticamente le otorgaban el título del creador de los personajes de Marvel o en las que Lee accidentalmente (y a veces adrede) asumía el crédito cuando no debía de hacerlo. Aun así, en muchas entrevistas se puede notar a Stan corrigiendo a los demás al decir que era “co-creador”, no “creador” de ciertos personajes y tampoco se puede pasar por alto un importante detalle: en sus inicios las grandes editoriales de cómics casi nunca incluían los nombres de los creadores en las páginas de las historietas, sino que fue Stan Lee -como editor de Marvel- quien normalizó que al principio de cada cómic se incluyera un panel con los nombres del todo el equipo que había trabajado en el paquito (aunque su nombre siempre salía de primero). En realidad, es un tema muy sensible y complicado y, aunque Stan no es completamente inocente, no se puede olvidar lo mucho que sí hizo para que sus colaboradores también recibieran el crédito que merecían.

Stan Lee hace un cameo en uno de los videojuegos más recientes de Spider-Man. (Fuente externa)

“¡Hey, miren! ¡Es Stan Lee!”

Todos hemos visto los distintos cameos que Stan Lee ha hecho en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel desde el estreno de “Iron man” en el 2008, pero en realidad Lee ha participado en todo tipo de producciones audiovisuales. Por ejemplo, su primer cameo fue en la película producida para la televisión “The Trial of the Incredible Hulk” (1989), pero ya había colaborado como narrador en varios episodios en las series animadas de “Spider-Man and His Amazing Friends” (1981) y “The Incredible Hulk” (1982). Desde entonces Lee ha participado en otras series animadas como “Los Simpsons”, “Muppet Babies” y “Phineas y Ferb: Misión Marvel”; videojuegos como “Marvel Ultimate Alliance 2”, “Dead Rising 2” y el más reciente de Spider-Man producido para Playstation 4; también ha aparecido en películas como “Mallrats” (1995), “The Princess Diaries 2: Royal Engagement” (2004) y “Comic Book: The Movie” (2004); y series de televisión como “Big Bang Theory”, “Heroes” y “Entourage”. Asimismo, antes de morir, Lee filmó los cameos para varias producciones de Marvel Studios que se estrenarán en el 2019, mientras que en lo que queda del 2018 escucharemos su voz en las producciones animadas de “Ralph Breaks the Internet” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Diversidad y el mundo real

Por muchos años los cómics de Marvel incluyeron “Stan’s Soapbox”, columna escrita por Stan Lee en la que trató diversos temas, respondía preguntas de los lectores y también impartía consejos. Desde su fallecimiento, varias de estas columnas que originalmente se publicaron en la década de los 60 han salido a la luz y en ellas Lee llama a la erradicación del racismo y la intolerancia. Esta ideología de inclusión siempre se ha notado en el trabajo de Stan, especialmente en la creación de personajes como Black Panther, el primer superhéroe de tez negra de la historia de Marvel co-creado por Lee y Jack Kirby en 1966, y Sam Wilson, alias Falcon, el primer superhéroe afroamericano de Marvel creado en 1969 creado por Lee en colaboración con el artista Gene Colan. Hasta los X-Men, una de las franquicias más exitosas en la historia de los cómics, sirve como un reflejo contra el racismo y la discriminación en la sociedad. Lee continuó impartiendo su mensaje de tolerancia por el resto de su vida, como se pudo notar recientemente cuando publicó un video en YouTube en respuesta a la protesta de neonazis nacionalistas en Charlottesville en el 2017.