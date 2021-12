Los personajes de las cenas navideñas

En las cenas navideñas de cada año es usual que una serie de personajes hagan acto de presencia y con sus ocurrencias animen o, por el contrario, hagan de esa actividad para compartir un mal rato.

Está ese personaje que come o “pica” varios alimentos mientras se prepara la cena o antes de servirla. También aquel que, desesperado por degustar los ricos platillos colocados, decide saltarse una oración por la comida e inicia primero que los demás comensales.

En la cena está presente aquel que, aunque se sirva de primero, usualmente grandes cantidades, dura “horas” para terminar de comer, llegando a veces a ser el último.

Durante la actividad es normal ver al “mañoso”, aquel ciudadano que dice no comer algún plato como el moro, cerdo, pasteles en hoja u otro alimento. Por el contrario, presente suele estar aquel que come tanto, que pudiera interpretarse que duró varios días “preso”, o ese que come hasta el punto de enfermarse por la “jartura”.

También está el que aparta comida para llevar, antes deservirse la que se va a comer, y el que recoge las sobras tras el banquete.

Está el “encuestador”, que pregunta a cada uno de los presentes su parecer, no de la comida en general, sino del platillo que preparó o llevó al acto. El "criticón" nunca se queda, y es ese que se pasa la velada murmurando al que come mucho, al que cocinó malo o cualquier otra cosa relacionada con la actividad.

Además de los personajes mencionados anteriormente, en la celebración navideña, sobre todo en Año Nuevo, está el "llorón", quien muestra una sensibilidad a flor de piel mientras recuerda a un familiar fenecido.

No podemos dejar de mencionar al que no come, porque prefiere ingerir bebidas alcohólicas, y a quien, generalmente, hay que acostarlo "temprano" porque llega a tornarse molestoso.

Y tú, ¿cuál personaje asumes durante las fiestas navideñas?