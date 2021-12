Las seis mejores series para celebrar el inicio del 2022

The Sopranos (HBO Max)

Esta serie creada por David Chase no solo fue un éxito con la crítica y el público, también ha sido incluida en varias listas de las mejores series televisivas de todos los tiempos. Este show cuenta la historia de Tony Soprano (James Gandolfini), el jefe de la mafia de Nueva Jersey que se ocupa de problemas personales y profesionales a su manera. Todo va bien hasta que su doble vida empieza a afectar su estado mental y se ve obligado a buscar a escondidas asesoramiento psiquiátrico profesional con la doctora Jennifer Melfi (Lorraine Bracco).

Friends (HBO Max)

Creada y producida por Marta Kauffman y David Crane esta serie se convirtió en un éxito comercial global y no solo ocupa un lugar en varias listas de las mejores series de la historia de la TV, sino que también es considerada como las mejores comedias de situación de todos los tiempos. En ella seguimos las aventuras y desventuras de Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) y Ross Geller (David Schwimmer), seis amigos que viven en Manhattan.

The Wire (HBO Max)

Esta serie es una creación del periodista y escritor David Simon y está basada en sus experiencias en la sección de sucesos del periódico The Baltimore Sun y, a pesar de no ser un éxito comercial, ha sido considerada como la mejor serie de televisión de la historia por publicaciones como Time, The New York Times y Entertainment Weekly. Esta serie muestra una serie de eventos que ocurren en el bajo mundo del tráfico de drogas en las calles de Baltimore, donde todo es visto a través de los ojos de los narcotraficantes y los policías asignados para detenerlos.

Seinfeld (Netflix)

Esta comedia de situación fue creada por Jerry Seinfeld y Larry David, quienes también escribieron gran parte de los guiones, y el resultado final fue una producción televisiva que es considerada como una de las comedias más influyentes de todos los tiempos y denominada como una de las mejores series de televisión de la historia. Seinfeld interpreta una versión ficticia de sí mismo y junto a sus amigos George Costanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) y Cosmo Kramer (Michael Richards) navegan una existencia mundana en Nueva York.

Game of Thrones (HBO Max)

Basada en “A Song of Ice and Fire”, la popular serie de libros de fantasía heroica escritos por el escritor y guionista estadounidense George R. R. Martin, esta serie fue desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y desde su estreno en el año 2011 en HBO ha sido catalogada como una de las mejores de la televisión. En este show se muestra un mundo fantástico en el que nueve familias nobles luchan por el control de las tierras de Westeros, mientras que un antiguo enemigo regresa después de estar inactivo durante milenios.

Breaking Bad (Netflix)

La popular serie creada por Vince Gilligan no solo es considerada como una de las mejores series televisivas de todos los tiempos, también ha sido calificada por el mismo Stephen King como el mejor show en la historia de la televisión. Desde el 2008 al 2013 contó la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de bachillerato que, debido a problemas económicos y de salud, se ve obligado a involucrarse con el mundo de las drogas cocinando y vendiendo metanfetamina junto a un antiguo alumno suyo, Jesse Pinkman (Aaron Paul).