Disney +: todos los estrenos en enero 2022

Disney + ha revelado la lista de estrenos para enero 2022 y lo cierto es que su catálogo trae una gran renovación. Llegan más de 40 películas, series y documentales y aquí las listamos.

Series

‘Big Sky’ Temporada 2: 5 enero

‘Lo que hacemos en las sombras’ (T1, T2): 5 enero

‘Men on a mission’: 5 enero

‘Elena de Ávalor’ Temporada 3: 5 enero

‘The Lion Guard’ Temporada 3: 5 enero

‘Handy Manny’ (T1 – T3): 5 enero

‘Akashinga: The Braves One’: 7 enero

‘Feud: Bette and Joan’: 12 enero

‘Bajo Sospecha’ (Temporada 1 y 2): 12 enero

‘Las chicas de oro’ (Temporadas 1 a la 7): 12 enero

‘World Biggest Festival: Kumbh Mela’: 14 enero

‘Queens’: 19 enero

‘Black-ish’ Temporada 7: 19 enero

‘Jeff Goldblum’ Temporada 2: 19 enero

‘Un hombre de honor’: 19 enero

‘Liquid Bomb Plot. Nat Geo’: 21 enero

‘Marvel’s Hit Monkey’: 26 enero‘Insania’: 26 enero

‘Raven’s Home’ Temporada 3: 26 enero

‘Grown-ish’ Temporada 4: 26 enero

‘Ningún hombre queda atrás’: 26 enero

Películas

‘Antlers: Criatura Oscura’: 5 enero

‘Mike y Dave buscan rollo serio’: 7 enero

‘Brooklyn’: 7 enero

‘Mi prima Rachel’: 7 enero

‘Bohemian Rhapsody’: 7 enero

‘Eternals’: 12 enero

‘Jojo Rabbit’: 14 enero

‘Es por tu bien’: 14 enero

‘Lucy in the sky’: 21 enero

‘Aquí y ahora’: 21 enero

‘Perdiendo el norte’: 21 enero

‘Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)’: 21 enero

‘Underwater’: 28 enero

‘Fantástico Sr. Fox’: 28 enero

‘La vida secreta de Walter Mitty’: 28 enero

‘Perfectos desconocidos’: 28 enero

Documentales

‘India from abobe’ Temporada 1: 5 enero

‘Looked Up Abroad’ Temporada 5: 12 enero

‘The Real Queens of Hip-Hop: The women who changed the game: 14 enero

‘Incredible Small World’: 19 enero

‘Lawless Oceans’ Temporada 1: 19 enero

‘Gordon Ramnsey Uncharted ‘Temporada 2: 26 enero

‘WW2 Hell Under The Sea’ (Temporadas 1, 2 y 3): 26 enero

‘WW2 Greatest Raid’ Temporada 1: 26 enero

‘The First Wave’: 29 enero