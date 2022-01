Jatnna Tavárez: “Me han ofrecido de todo, diputaciones y tres veces la vicealcaldía"

La reconocida productora y presentadora de televisión, Jatnna Tavárez, ha reconocido en ocasiones que le gustaría incursionar en la política. En esta ocasión confesó que le han ofrecido "de todo" y de distintos partidos políticos.

“Me han ofrecido de todo, diputaciones, senaduría y tres veces la vicealcaldía por distintos partidos”, fueron las declaraciones de la conductora de "Con Jatnna" en entrevista con el programa "D' Agenda", del periodista Héctor Herrera Cabral.

Como figura pública de gran trascendencia en los medios de comunicación, agregó que "la vicealcaldía me la han ofrecido tres veces de dos partidos diferentes, con eso te lo digo todo, puestos, inclusive, a nivel gubernamental”.

En el programa que se difunde los domingos por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, señaló, además, que aunque tiene un título de abogada y maestría en Ciencia Política entiende que lo que estudió en teoría dista mucho de lo que ve en la práctica.

“Las cosas han cambiado, y me gusta mucho que ahora tu está viendo gente más joven dando el paso y atreviéndose, que yo sé que antes no se habían atrevido, porque es muy difícil que después que tu te pasa la vida asumiendo una actitud vertical, y esa política destapando pasiones, dar el paso se hacía muy difícil”, admitió.

Precisó que para poder optar por cualquier cargo electivo hay que pertenecer a una plataforma política determinada, "y cuando se mete en el color blanco, los rojos, amarillos y verdes te pueden despotricar".

“Y yo como que no he estado preparada para eso, y creo que mucha gente joven muy valiosa no se había atrevido a dar ese paso justamente por eso”, argumentó.

Dijo que para participar en política hay que tener una coraza muy especial. "Yo no digo de esta agua no voy a beber porque nunca me gusta ser tan radical, pero hasta ahora es lo que me ha detenido, mañana no sé", puntualizó.

Refiere una nota de prensa que en la conversación criticó el uso de palabras obscenas en los medios de comunicación, las redes sociales y temas musicales, sobre todo en el género urbano.

Planteó que “en el caso de las canciones es igual, por favor, ese ritmo que es una realidad, que es lo que están escuchando toda la juventud y los niños, no estoy en contra de eso, pero sí de las barbaridades que se dicen que yo no me atrevo a repetir, porque son una vergüenza”.



Pidió a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos cumplir con lo que tiene que hacer para "adecentar los medios".

En cuanto a los temas de actualidad expresó que apoya la lucha de persecución y castigo contra la corrupción en la administración pública, siempre y cuando "se respete el debido proceso y no se politice".



