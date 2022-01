Todos los estrenos de Amazon Prime Video en enero 2022

Amazon Prime Video está subiendo mes a mes su cantidad de suscriptores. Como todos los meses, renueva su catálogo y aquí te traemos las novedades.

Series

Home Economics (1 de enero)

As We See It (21 de enero)

The Legend of Vox Machina (28 de enero)

Películas

The Tender Bar (7 de enero)

CODA (7 de enero)

Hotel Transylvania Transformanía (14 de enero)

Aves de Presa (16 de enero)

Richard Jewell (19 de enero)

The Green Knight (21 de enero)