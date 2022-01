Netflix: las películas y series que se van en enero

Como todos los meses, Netflix renueva su catálogo y en enero se da la particularidad que hace su renovación anual. Por este motivo, son varias las series, películas y documentales que dejarán de estar disponibles ¡Aquí los listamos!

Películas

Snow White and the Huntsman

Ride Along

Back to the Future

How the Grinch Stole Christmas

How High

Dr. Seuss’ The Lorax

Savages

Series

1 de enero

The Break

Jack Taylor

Totally Spies!

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Mia and Me

Tong: Memories

Vexed

Littlest Pet Shop: A World of Our Own

Save Me

Max and Ruby

Modern Family

31 Minutos

Grey’s Anatomy

The Adventures of Chuck and Friends

The Backyardigans

Caillou

Young Justice

2 de enero

Déjà Vu

9 de enero

El final del paraíso

14 de enero

La Grande Chaumière Violette

Lavender

15 de enero

Seven and Me

Demon’s Path

18 de enero

Memory Love