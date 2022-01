Las Kardashians comparten un avance de su nuevo proyecto para TV

En el 2021 el klan de las Kardashians se despidió de “Keeping up with the Kardashians” después de 20 temporadas y 14 años mostrándo los pormenores de la vida diaria de las hermanas Kim, Kourtney, Khloé Kardashian y Kendall y Kylie Jenner en compañía de otros familiares como la matriarca Kris Jenner. Ahora, para celebrar el inicio del 2022 han compartido un teaser de “The Kardashians”, un nuevo reality show que se presentará a través de Hulu, plataforma de Disney.

A pesar de que aún no existe una fecha concreta para el estreno de la nueva serie, pero si se toma en cuenta todo lo que ocurre actualmente en la vida de las famosas hermanas, como el divorcio de Kim y Kanye West, la relación entre Khloé y Travis Baker y el segundo embarazo de Klylie con Travis Scott, hay más que suficiente material para crear un sinnúmero de nuevos episodios.