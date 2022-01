Jorge Ramos da positivo al Covid durante vacaciones

Jorge ramos estaba de vacaciones con su familia en las islas Seychelles para pasar unos días de descanso cuando dio positivo al coronavirus y ahora se encuentra aislado en un hotel. Fue durante el tercer día de su viaje que el aclamado periodista se empezó a sentirse mal y decidió hacerse la prueba. Al perecer, el resto de de la familia de Ramos ya ha regresado a su hogar en Miami mientras que él espera en Mahe esperando para reunirse con sus seres queridos.

"Aquí tan lejos te sientes muy vulnerable y frágil. Hay tantas cosas que no dependen de mí. He tenido que soltar el control. Es una vida muy distinta a la que por décadas me acostumbré. Me cuelga, en el centro del pecho, una angustia que no se va ni para dormir", comentó Ramos.