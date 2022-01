Mr. Nuevayol, de creador de contenidos a artista completo

John Carlos Calzado, mejor conocido como Mr. Nuevayol, aunque se destacó inicialmente en el mundo digital como creador de contenido realizando vídeos de humor, se ha convertido en un artista completo, incursionando en la música y en el séptimo arte donde recientemente tuvo una participación especial en “New To The City”, película que ha ganado múltiples premios internacionales.

“Amo el arte, me estoy dedicando a esto con mucho respeto porque quiero ser el orgullo de aquellos que se identifican conmigo. Soy un chico nacido en Queens en Estados Unidos, hijo de padres dominicanos, soy el más viejo de nueve hermanos, y crecí en el sistema foster. Enfrenté muchos obstáculos, pero me gradué con un título en Business Administration de la universidad” destacó el artista.

Nuevayol ya había realizado stand up comedy antes de explotar en las redes. Sobre su contenido expresa que hace que el público se relacione con su sentido más profundo, desde su infancia, su crianza y sus raíces, y que todo su trabajo tiene un mensaje más allá de lo que parece. Se considera ser una persona tímida y entiende que sus personajes le ayudan a salir de su timidez.

Mr. Nuevayol ha incursionado en la música y el cine. (Fuente externa)

“Yo quiero brindar alegría a las personas que me siguen, cuando recibo mensajes como ‘eso me acuerda a mi mamá que falleció’ o ‘eso me ayudó a salir de depresión’, siento que estoy cumpliendo con el objetivo de mi trabajo, con esto estoy pago”, expresó Nuevayol, recalcando que siempre recibe gran apoyo de seguidores tanto en las campañas que realiza o como en los eventos que participa.

Sobre su faceta en la música, dice que es una fuente más para detonar la bomba creativa que lleva por dentro. Entre sus canciones se destacan: “No Speaky English”, “Cara de mala”, “Shappity”, “Vamono pa Fuera”. Nuevayol ha colaborado con artistas como Tommy Peña, Jarxiel, Danny Gringo y Bubu 35 y le gustaría algún día trabajar con artistas como Omega El Fuerte, Sujeto, Chucky 73.

Próximamente lanzará una serie de showcases que servirán de plataforma para que comediantes nuevos y artistas emergentes puedan destacarse y así ayudarles a desarrollar en sus carreras. Además, está finalizando una serie digital que se llama “La Factoría”.