Orlando Menicucci: “Los artistas plásticos no podemos dejar de crear”

El destacado artista plástico Orlando Menicucci nació un 30 de enero del 1949, en Santiago de los Caballeros. El arte vino con él y lo acompaña hasta hoy.

Lo experimentó en su familia. Su padre tenía un laboratorio de fotografía en la casa y su madre es descrita por el artista como una mujer “carnavalesca”, que llegó a hacer performance y perteneció al movimiento Unión Cívica Nacional.

Cerrando el pasado año recibió el Premio Nacional de Artes Visuales 2021 otorgado por el Ministerio de Cultura por su gran trayectoria e invaluables aportes al desarrollo del arte dominicano, un galardón que se entrega desde 1993 e incluye actualmente una dotación de RD$1,000,000 pesos. Este momento que vive en sus más de 50 años de carrera lo celebrará con la exposición retrospectiva “Los estados de la luz” que se apertura este 12 de enero en la Galería Nacional de Bellas Artes con más de 70 obras de su creación.

Sacrificio por el arte

El maestro Menicucci habla con Diario Libre. (Pedro Bazil)

La expresión “Por amor al arte” le queda perfecta a Menicucci porque la pasión puede más. Cuando los reporteros de Diario Libre llegaron a su residencia de artistas ubicada en la calle Las Mercedes, de la Ciudad Colonial, él estaba descansando las piernas (en una tiene una pequeña prótesis) para volver a “encaramarse” en los andamios y seguir pintando la pieza que será expuesta de 11 pies de altura.

Para hacer lo que denominó “Códice antillano” hubo una inspiración por los primeros pobladores, los taínos, y recreó ese encuentro de civilizaciones. Abarca un “recorrido de este a oeste, signos verticales, el territorio conquistado por Cristóbal Colón, la negritud”, indica con ímpetu en la entrevista.

El proyecto curatorial es de Luis Graham y de Amable López Meléndez. “Ellos armaron el muñeco”, dice.

Algunos libros sobre la mesa como el clásico de las etnias “Razas del mundo, pueblos y culturas”, de la editorial Océano, así como piezas taínas y de ingenios azucareros, o rayas en la pared ocupaban la sala. Todo esto ha de ser necesario para el resultado final y podrá verse en la Galería de Bellas Artes.

Piezas que conserva Orlando Menicucci en su residencia. (Pedro Bazil)

Un bienalista

Gentil y risueño, el maestro Orlando Menicucci se definió como un bienalista desde aquel grupo Fiordano y valoró la realización de la Bienal de Artes Visuales, que no se celebraba en cinco años, resultando ganadora la artista Aniova Prandy.

Sobre lo que significa la bienal para los premiados, reflexiona: "Claro, ayuda. Los premios bienales siempre son un símbolo actual de un planteamiento. Cuando se elige un premio algo motiva a decir que esa obra es clave en un momento de la actualidad".

"Siempre habrá obras mejor terminadas que otras. Siempre ha habido sorpresas en todas las bienales, pero lo importante (de su celebración) es el encuentro del arte nacional, sin temática, sin inducción. El artista monta lo que produce, no por temática. Ese carácter no puede ser eliminado en la Bienal Nacional de Artes Visuales", agrega.

También valora que el Centro León hace un concurso de arte de primera y que tiene su criterio, lo cual respeta.

Reconocimientos

En su juventud, en 1970, Orlando fue el 2do Premio de Pintura de la IV Bienal Internacional de Ibiza; en 1974 obtuvo el 2do lugar en la categoría de pintura en la XIII Bienal Nacional y en 1978 recibe el reconocimiento internacional en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, entre otros.

El maestro Menicucci recomienda que la Bienal tenga una oficina permanentemente abierta, como la de la Feria del Libro, para que haya un seguimiento. Él ha aportado en el lenguaje de la plástica, en la plataforma de performance, las instalaciones y en la conservación y difusión de las artes y se sintió honrado al recibir la máxima distinción de las artes visuales que otorga el Estado dominicano.

“Creo que vieron en mí algunos aspectos para tomar en cuenta. Me sorprende, me llena de orgullo”, expresa. Y reflexiona que este reconocimiento se dio en un momento de cambio al que el arte no fue indiferente, refiriéndose a la pandemia, por eso dijo que “los artistas plásticos no podemos dejar de crear”.

La dotación económica ya tiene un fin. “Este premio es para hacer las casas de arte, para que sigan creciendo los movimientos”, concluye.

Más de la conversación

Orlando Menicucci vive la mayor parte del tiempo en Puerto Plata. (Pedro Bazil)

El artista vive la mayor parte del tiempo en Puerto Plata y está trabajando para abrir el centro de arte contemporáneo Casa Colson.

“El confinamiento puso a la gente a permanecer más en sus casas, mucha gente transformó sus hogares y nosotros los artistas plásticos no podemos dejar de crear, así que pusimos todos nuestros esfuerzos para seguir haciendo arte", comenta sobre la apreciación del arte actualmente, que se determina por los procesos históricos y políticos, al tiempo que valoró los movimientos inmobiliarios. “Creo que las personas han despertado un aprecio por el arte y por el silencio de los espacios del hogar”, considera.

Alegre y bailarín

Mas dominicano que el mangú. “Yo te lo bailo todo: Yo soy de Santiago, estoy en el límite, merengue, bachata, mangulina, guaguancó, chachachá... Pasé dos años recuperando los movimientos de mi pierna pa’ seguir bailando. Todos los días yo bailo”.

Ahí aprovechó y dijo: “La dominicanidad no es una raza, es una historia”. Y con tono de humor señaló, a juzgar por su físico y su apellido italiano heredado de su abuelo, “hay gente que me dice –usted no es de aquí- y yo le digo – ni usted tampoco-”.