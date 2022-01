¡Marvel prepara un especial de Halloween!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue catalogada por Marvel como su primera película de terror. Sin embargo, parece que no solo tendrán eso preparado para 2022 porque ahora se confirmó que habrá un especial de Halloween.

No sólo eso, también se confirmó que Laura Donnelly se unirá a este proyecto en un papel aún no revelado. Actualmente es parte de The Nevers, uno de los éxitos de HBO, por lo que genera muchas expectativas en los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Además de Donnelly, estará el mexicano Gael García Bernal, que dará vida a Werewolf By Night. Algunos rumores indican que Donelly podría ser Vampire By Night, personaje que es la hija de Werewolf By Night, quien es un híbrido entre vampiro y hombre lobo.

La propia Donnelly confirmó en sus redes sociales su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta el momento poco se sabe sobre este especial de Halloween que prepara Marvel Studios, ya que se ha rumorado que podría ser el debut de Mahershala Ali en el papel de Blade antes de su película en solitario y si el personaje de Gael García Bernal tendrá una conexión directa con Moon Knight como en los cómics o si tendrá más participación en otros proyectos futuros dentro de la franquicia.