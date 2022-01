Mario Peguero participa en la famosa serie de TV "Blacklist"

El comunicador Mario Peguero acaba de hacer su sueño realidad al participar con un pequeño papel en la famosa serie de TV "Blacklist", concretamente en su capítulo 164, y que puedes ver por Netflix. Un gran paso en la carrera de este dominicano que inició su carrera en el mundo del diseño gráfico y la publicidad, para pasar después a ser conductor de TV en programas como "Chevere Nights" o "Vale por Tres".

Su crossover al cine dominicano tuvo lugar en 2008 cuando participa en el video corto "Omar". Le siguen actuaciones en filmes como "Lotoman", "A ritmo de fe" y en 2003 llega el galardón como Mejor Actor en la gala de clausura del Festival de Cine de Fine Arts por su protagónico en el corto dirigido por Robert Lizardo “Ya llega diciembre”. Muchos más cortos y filmes como "Un lío en dólares", "Bestia de cardo" o "Ladrones", entre muchas otras producciones, han perfilado su carrera cinematográfica desdoblándose en diversidad de papeles.

Hace unos años decidió jugársela y trasladarse a EEUU para estudiar actuación. Desde entonces las cosas han ido, poco a poco, pero viento en popa. Inició laborando en el programa "Acceso Total", de Telemundo, hasta tener pequeños papeles en el corto de acción "Artificial Souldier" (ganador de 11 premios), o el corto de suspense "Between the Lines", para después protagonizar la película de drama "Power of the Caterpillar", participar en el reparto principal de la serie de comedia "Snow on the Farm", y ahora actuar con el papel de Santiago, agente del FBI, en la popular serie de crimen y misterio "Blacklist", que está disponible en Netflix. Queda pendiente por estrenar la película romántica "Tú y Yo en Queens", que actualmente está en postproducción y donde también ha trabajado con un papel principal.