¡Iba a aparecer mucho antes! Escena eliminada de Hawkeye revelaba al Kingpin

Hawkeye fue todo un éxito para Marvel dentro de Disney +. La serie, además de presentarnos nuevos personajes, trajo el regreso de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, personaje que ya había aparecido en Daredevil.

Sin embargo, ahora una escena eliminada revela que el personaje iba a hacer su entrada a la serie mucho antes. De hecho, iba a aparecer en el episodio 3, en la misma escena donde se puede ver la mano de lo que posteriormente se confirmó que era Wilson Fisk.

Finalmente, esta escena no llegó al corte final de la serie y se decidió esperar hasta el quinto episodio para confirmar el regreso de este villano al Universo Cinematográfico de Marvel. Esto terminó resultando en que se presentó, en la misma semana, tanto a Kingpin en Hawkeye como a Matt Murdock de Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home.

Y tú, ¿viste Hawkeye?