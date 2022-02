Famosos que han sobrevivido al cáncer

Estas celebridades demostraron que un diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte

Recibir un diagnóstico de cáncer es un duro golpe para cualquier persona, pero no es un sinónimo de muerte. La actitud con la que se asuma y el tiempo en que es descubierto es fundamental para salir airoso de esta prueba.

Varios famosos han hecho pública su lucha contra esta enfermedad.

Adamari López

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña fue diagnosticada con cáncer de seno en el 2005, cuando tenía 34 años. Después de someterse a una doble mastectomía, quimioterapias y la reconstrucción de sus senos, la actriz reveló que está curada. En 2015 se convirtió en madre de una niña cuyo padre es al bailarín español Tony Costa y dice estar en su mejor momento físico y profesional.

Milagros Germán

La comunicadora y ministra de Cultura, Milagros Germán, padeció cáncer de mama en el año 2001 y detectarlo a tiempo le ayudó a salvarle la vida.

En 2020 narró su relato publicado por las cuentas de redes sociales de la Presidencia, Germán dijo que se enteró que tenía cáncer porque su hermana menor padecía cáncer de ovarios y ella le instó a hacerse un chequeo médico mientras la cuidaba.

“Me diagnosticaron en el 2001, en ese momento estaba cuidando a mi hermana y no le di importancia porque había tenido quistes mamarios en otros momentos, pero fui a chequearme”, cuenta.

Sofía Vergara

Es una de las actrices latinas más populares, sin embargo, no todos saben que la sexy colombiana padeció cáncer de tiroides a sus 28 años. Entonces le extirparon la tiroides y toma medicamentos a diario. Sofía estuvo muy activa el año pasado en una campaña para crear conciencia sobre la mortal enfermedad.

Robi Draco Rosa

El cantante puertorriqueño celebró a fines del 2012 que se había curado del linfoma no Hodgkin que se le había diagnosticado en abril del 2011. Lamentablemente, a fines del 2013, la enfermedad había vuelto y el exintegrante de Menudo se tuvo que someter a un segundo trasplante de médula ósea. Hoy continúa bajo tratamiento.

En 2018, el compositor anunció en su cuenta en la red social de Instagram que superó el cáncer.

Juliana Oneal

En 2020 tras enfrentarse por tercera vez a la enfermedad, la merenguera anunció que estaba libre de cáncer de mama.

“La guerrera”, como ha sido denominada la merenguera, anunció la buena nueva en su cuenta de Instagram. Dijo que logró vencer su tercer cáncer.

Con el efecto de ‘boomerang’ de la red social Instagram, Juliana se mostró con un t-shirt de color blanco y letras rosadas que decía “Bye bye, cáncer” (Adiós, cáncer).

“Llena de agradecimiento, quiero anunciarles que por tercera vez puedo decir: ¡BYE BYE CÁNCER! Gracias a Dios por darme las fuerzas y devolverme la salud. Gracias a mi madre por no soltarme, a mis familiares, a mis médicos y ¡todo el que estuvo ahí durante este proceso! En especial, gracias a ustedes, a todos los que me escribían dándome ánimos, a los que oraron por mí, incluso sin conocerme, los que colaboraron con mi causa y a todos los que de una forma u otra se sintieron identificados con mi proceso”, escribió la intérprete de “Todos me miran”.

Angélica María

La llamada “novia de México” es sobreviviente de cáncer de seno

Le detectaron la enfermedad en el año 1997; entonces le extirparon un tumor y le reconstruyeron el seno.

Angélica es parte de campañas y cruzadas para crear conciencia sobre el cáncer de mama.

Fran Drescher

Tras dos años de diagnósticos erróneos por parte de numerosos especialistas, en el 2000 la actriz que dio vida a la Niñera por fin supo que padecía de

cáncer uterino. Drescher se sometió a cirugía y radioterapia ese año y luego —algo típico de Fran— escribió un libro sobre su experiencia titulado Cancer Schmancer (Warner Books, 2002).

Robert De Niro

Gracias a los chequeos médicos habituales, el cáncer de próstata

del actor se diagnosticó en estadio temprano en el 2003. En diciembre de ese año, De Niro se trató con cirugía, una opción de tratamiento común cuando el cáncer no se ha propagado más allá de la glándula prostática.

Lance Armstrong

Tras tratar su cáncer testicular en 1996, el ciclista tejano se recuperó y ganó el Tour de Francia siete veces, solo para perder sus títulos en el 2012 a causa de infracciones por dopaje. Sin embargo, su fundación, Livestrong Foundation, sigue tan sólida como siempre y desde 1997 ha recaudado más de $500 millones para “inspirar y ayudar” a las personas y familias afectadas por el cáncer

Olivia Newton-John

La cantante de “Let’s Get Physical” fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992, pero tras tratamientos, la enfermedad entró en remisión el año siguiente. Desde entonces se ha mantenido activa en las investigaciones para la prevención del cáncer y en la recaudación de fondos; ayudó a inaugurar el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre (centro del cáncer y bienestar Olivia Newton-John) en Melbourne, Australia.

Daniela Romo

“En la penúltima quimio me rapé, iba dejando cabellos en el piso de mi casa”, dijo Romo el año pasado a la revista People en español. Hay que recordar su larga y frondosa melena. La actriz y cantante mexicana recibió el diagnóstico de cáncer de seno en el 2011, a sus 52 años. Le extirparon un tumor en su seno izquierdo y se sometió a quimioterapia.

Hugh Jackman

Tras vencer el cáncer de piel, en 2021 el popular actor compartió con sus seguidores los resultados de una biopsia que se realizó, luego de que sus médicos encontraron ciertas irregularidades en la piel de su nariz.

El actor de 52 años publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece con un parche en la nariz y explica que la biopsia que le practicaron no mostró resultados concluyentes, por lo que los médicos han decidido no investigar más a fondo, ya que no hay nada que pueda poner en riesgo su vida.

“En realidad, no resultó concluyente, lo que significa que no tomaron lo suficiente porque estoy a punto de comenzar a filmar, así que no quisimos profundizar demasiado”, explicó.

Si estás pasando por esta situación tienes que saber que al igual que estas figuras públicas tú también lo puedes lograr.