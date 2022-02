Canditados a la presidencia impugnarán resultados de elecciones en Sociedad de Autores

A pesar de la que este lunes fue juramentado Valerio de León como el nuevo presidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música Dominicanos, (Sgacedom), quien según certificó el presidente de la Comisión Electoral, ganó las elecciones celebradas el pasado domingo, dos candidatos recurrirán a la justicia para impugnar los resultados.

El abogado David La Hoz confirmó a Diario Libre, que en representación de Antonio Mejía y Carlos Ramírez, ambos candidatos a la presidencia en las elecciones del domingo, no reconocen los resultados del proceso.

La Hoz también se quejó de la ausencia de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, cuyo director anunció el pasado jueves que no están facultados para supervisar procesos electorales en las entidades que protegen el derecho de autor.

“Por primera vez en la historia de la Oficina Nacional de Derecho de Autor tenemos a un director que no supervisa, no media como indica la ley. Se dieron una serie de inconvenientes en la organización de las elecciones, no medió en los conflictos, por lo que dos de tres planchas se retiraron dadas las irregularidades que hubo”, comentó La Hoz.

El abogado denunció que habrían sido excluidos del padrón electoral alrededor de 224 autores, supuestamente para incluir a 124 nuevos votantes.

“Vía de consecuencia, no había condiciones para hacer una fiesta democrática ahí, lo que provocó una votación escasa e insignificante, por lo que vamos a recurrir esos resultados”, señaló.

Avanzó que en el proceso legal que comenzarán también será demandado el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, José Rubén Gonell, y pedirán la nulidad de las elecciones.

“Esos son los pasos que estamos dando en estos momentos. El local de la Sgacedom fue militarizado y nosotros no reconocemos resultados, porque estamos hablando que dos de tres planchas denunciaron irregularidades y se retiraron”, concluyó.

Defiende resultados

José Peguero, un conocido compositor y quien fungió de presidente de la comisión electoral, comunicó a DL que la mañana de este lunes fue juramentado como presidente de Sgacedom el compositor Valerio de León, quien ya fue presidente de la entidad.

“Nosotros acudimos a la corte, pero el juez nos dijo que no habían solicitado. Posteriormente los candidatos que él representa renunciaron, pero fuera del tiempo hábil establecido en los reglamentos, en consecuencia, si usted renuncia, usted no puede impugnar, porque usted no tiene intereses. Ellos pueden impugnar, ese es su derecho, pero eso se debatirá en un tribunal”, comentó José Peguero.

El titular de la comisión electoral defendió los resultados y recordó que para un miembro tener derecho a voz y a voto, debe producir, por derecho de autor lo equivalente a cinco salarios mínimos. “Hicimos un análisis aplicando el artículo seis de los reglamentos de la sociedad y nos dimos cuenta que menos de cincuenta tendrían esos derechos, incluso dos candidatos no llegan a ese número. La decisión que tomamos fue democratizar un poco la sociedad, le dimos apertura y establecimos que todo el que ha cobrado un peso del dos mil hasta la fecha votara, y con esa apertura lo elevamos a más de quinientas personas”, dijo.

Manifestó que son una entidad que debe crecer, democráticamente y que los demandantes tenían conocimiento del padrón electoral.

“Valerio de León obtuvo más de doscientos votos y hoy lo hemos juramentado”, dijo.