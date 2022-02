Por si te los perdiste: estos fueron los mejores comerciales del Super Bowl

Este domingo 13 de febrero tuvo lugar una nueva edición del Super Bowl, esta vez entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Si bien es cierto que se trata de un evento deportivo, dado el hecho de que es considerada la transmisión más vista en todo el mundo, cada año las empresas aprovechan la visibilidad para darse a notar con creativos clips publicitarios.

Así como pasa con el espectáculo de medio tiempo, los anuncios se han convertido en tradición cultural del partido de fútbol americano; millones de personas esperan el evento solo para verlos. Por si te los perdiste, hemos recopilado algunos de los comerciales más relevantes:

BMW

El fabricante alemán de vehículos presenta su nuevo todoterreno eléctrico con un clip con Arnold Schwarzenegger y Salma Hayek como figuras centrales. Los actores encarnan al dios griego Zeus y su mujer, quienes viajan juntos al retiro de Zeus. Todo va mal hasta que descubren el nuevo modelo de BMW, al que han bautizado como iX.

Pepsi y Frito-Lay

El anuncio de este año de Pepsi lo protagonizan estrellas del deporte: la leyenda de NFL Eli Manning, el excorredor Jerome Bettis, así como los exjugadores Terry Bradshaw y Victor Cruz, quienes emprenden un viaje hacia el Super Bowl mientras disfrutan de sus bebidas y snacks favoritos.

Amazon

'Mind reader' (lector de mente) es el nombre del anuncio presentado por Amazon. La trama gira al matrimonio de la actriz Scarlett Johansson y su esposo Colin Jost y cómo Alexa, la asistente virtual de la empresa, cumple sus órdenes incluso antes de que se lo pidan.

T-Mobile

Dolly Parton y Miley Cyrus se unen en un divertido comercial para la compañía de telecomunicaciones titulado ‘Do it for the Phones’. En dos cortos de 30 segundos, Parton y Cyrus externan su preocupación porque los celulares 5G se encuentren ‘atrapados’ en redes 5G limitadas. Ambas artistas buscan guiar a los propietarios de teléfonos de otras compañías hacia el servicio 5G de T-Mobile.

Planet Fitness

Lindsay Lohan regresa a las pantallas en este comercial de Planet Fitness, cuya trama gira en torno a su cambio positivo, el cual asocian a su membresía en la cadena internacional de gimnasios.

Booking

El buscador de viajes Booking presentó un anuncio con Idris Elba como protagonista. En la publicidad, el actor llama a los también actores Isaiah Mustafa y Jonathan Goldsmith para para pedirles consejos por su debut como portavoz de la compañía en el Super Bowl.

BIC

La compañía de productos desechables de bajo costo BIC ha reunido al rapero Snoop Dogg y la presentada Martha Stewart en este comercial para promover sus encendedores. En el anuncio explican los diferentes usos que se le pueden dar al artefacto.

Toyota

Una competencia entre 'Jones' es lo que presenta Toyota para promocionar su modelo Tundra. Los actores Tommy Lee Jones, Leslie Jone y Rashida Jones compiten por el campo, competencia a la que luego se agrega el cantante Nick Jonas.

Nissan

La promoción del nuevo Z de Nissan se presenta como una película de acción a cuyo estreno asiste Eugene Levy, quien va rejuveneciendo a medida que conduce el deportivo. A Levy se unen otros actores y actrices como Brie Larson, Catherine O’Hara, Danai Gurira o Dave Bautista, con un cameo eléctrico del Nissan Ariya.

Squarespace

En este anuncio, Zendaya encarna a Sally, una vendedora de conchas marinas. El clip juega con un clásico trabalenguas infantil y el rapero Andre 3000 es quien narra la historia.