La webserie dominicana “El amor y todos sus amigos” se estrena esta semana

“El amor y todos sus amigos” (@elamoryamigos) es una webserie producida por Julio Vargas y Rosibel Parra, que estrenará su primer episodio el jueves 17 de febrero por su canal de YouTube y contará con con una colección de 10 relatos sobre los amigos del amor representada por una emoción, donde cada historia y personaje es distinto.

Los lunes y jueves de cada semana se estranarán dos episodios y en ellos se tratan sentimientos como el ego, la soledad, el arte, el prólogo, entremés, repulsión, la nostalgia, la vergüenza, la euforia y la fe. Estos episodios son escritos y dirigidos por los realizadores dominicanos Tomy Ogando, Melanie de los Santos, Anthony Henríquez, Miguel de Moya, Julio Vargas y Rosibel Parra. Asimismo, “El amor y todos sus amigos” cuenta con las interpretaciones de Andrés Castillo, Génesis Estévez, Estefany Vásquez, Madelin Abreu, Cindy Guerrero, Raidher Díaz, Mary H. Ferreira, entre otros.

Julio Vargas, creador de la webserie y director de cinco episodios de esta temporada, cuenta que el título está inspirado en la canción y el álbum de Coldplay llamado “Death and all his Friends”, el cual también inspiró el nombre de su cortometraje “El amor y todos sus amigos”, realizado en enero de 2020 y de donde nace la temática estructural de la webserie.

Los directores de la webserie “El amor y todos sus amigos”. (FUENTE EXTERNA)

La propuesta de estos jóvenes cineastas tuvo su preestreno el pasado miércoles 9 de febrero en Fine Arts Novo Centro, donde surgieron reacciones de agrado y curiosidad por los cortos presentados. Fue un evento en el que se pudo apreciar las experiencias de cada director con su obra y conocer al equipo detrás de todo el proyecto.