Coronan a Cuquín Victoria y Marily Gallardo como rey y reina del Carnaval 2022

Luego de dos años de ausencia vuelve la alegría y el color del carnaval dominicano. En esta ocasión fueron coronados como rey y reina del carnaval 2022, el comunicador Cuquín Victoria y a maestra de danza Marily Gallardo.

El evento realizado en las instalaciones del Centro Cultural T3, en Sabana Perdida se caracterizó por la alegría, el color y la emotividad con la que se expresaban los asistentes.

La coronación estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Milagros Germán, quien en su participación aseguró sentirte feliz por coronar a estas dos personalidades, quienes, con su labor, llenan de orgullo a los dominicanos.

Este año, el Desfile Nacional de Carnaval tendrá lugar el domingo 6 de marzo en la avenida George Washington de Santo Domingo y está dedicado al municipio de Cotuí, famoso por sus coloridos personajes “los papeluses”, “los platanuses” y “los funduses”, entre otros.

En el mismo evento, se entregó el Premio Luis Felipe Abreu a Elizabeth Liven Reyes, conocida popularmente como “Buloyita”, por su trayectoria, innovaciones y méritos como propulsora del carnaval dominicano.

En su participación, Elizabeth dijo estar agradecida con Dios, con el ministerio de cultura y con muchos más que siempre la han apoyado: “en 2002 forme mi comparsa con ellos, con los niños de la calle. Esperando en Dios que me devuelva el poquito que me ha quitado, mi estado de salud, para seguir luchando con lo que me gusta y seguir sacando aquellos jóvenes que están allá fuera, porque necesitan mucho de mí y voy por más”.

La “Buloyita” es una carnavalera creativa que ha sido premiada en múltiples ocasiones en el Desfile Nacional de Carnaval, representando dignamente a Santo Domingo Norte con su pintoresco personaje.

El Premio Felipe Abreu es la máxima distinción que se otorga a un carnavalero por su trayectoria y méritos en el ámbito del Carnaval. Este año incluye la dotación de ciento cincuenta mil pesos y un certificado acreditativo del galardón obtenido.