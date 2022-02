Como todos los meses, Netflix renueva su inmenso catálogo de documentales, películas y series. Pero no solamente son ingresos los que llegan, sino también salidas y en marzo habrá algunas bastante resonantes.

Entre todo lo que se irá en marzo, hay que mencionar a todo el catálogo de Marvel en coproducción con Netflix. Estamos hablando de las 3 temporadas de Daredevil, las 2 temporadas de Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Punisher y el crossover The Defenders. Aún no se sabe a qué plataforma irán a parar.

Todos los títulos que se van de Netflix en marzo 2022

1 DE MARZO

- Akame ga Kill! | Serie

- American Crime Story: The people vs. OJ Simpson | Serie

- American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Serie

- Arctic Heart | Película

- Cómo perder a un hombre en 10 días | Película

- Este es el fin | Película

- Django sin cadenas | Película

- El hip-hop está que arde | Película

- Escuela de Rock | Película

- Son como niños 2 | Película

- Ghost: La sombra del amor | Película

- Karate Kid 1, 2 y 3 | Película

- Campos de Londres | Película

- Loo Loo Kids | Serie

- Nila | Película

- The Man Who Killed Don Quixote | Película

- Pose | Serie

- Radio Rebel | Película

- Saimdang, Memoir of Colors | Película

- Sangre en la boca | Película

- Maestro del Crimen | Película

- Sylvanian Families | Serie

- The Challenge: RW/RR | Serie

- Soundtrack | Serie

- Los Ilusionistas | Película

- Hotel para perros | Película

- Un ninja en Beverly Hills | Película

- Voz | Serie

- xXx 2 | Película

- Daredevil | Serie

- Jessica Jones | Serie

- Luke Cage | Serie

- The Punisher | Serie

- Iron Fist | Serie

- The Defenders | Serie

2 DE MARZO

- El Señor de los Cielos | Serie

- Nerve | Película

4 DE MARZO

- Everybody's Everything | Película

- Mazinger Z | Serie

5 DE MARZO

- A Vigilante | Película

- Golpe fulminante | Película

- STUCK | Película

6 DE MARZO

- Slender Man | Película

- Sr. Seis | Película

7 DE MARZO

- Alfa | Película

- El Secreto | Película

8 DE MARZO

- Kahaani | Película

10 DE MARZO

- Us: Nosotros | Película

12 DE MARZO

- El Justiciero 2 | Película

15 DE MARZO

- Las locuras de Dick & Jane | Película

- Black Ink Crew New York | Serie

- Una serie de eventos desafortunados | Película

- Inferno | Película

- Late Life: The Chieng-Ming Wang Story | Película

- Notes on Blindness | Película

- El pequeño reino de Ben y Holly | Serie

- Héroe de Centro Comercial 2 | Película

- Seguridad Nacional | Película