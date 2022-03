Agenda del fin de semana: Ruta carnavalera, música y baile

¿Tienes planes para este fin de semana? Si aún no es así, te presentamos estas entretenidas opciones.

Tarde de carnaval en el Malecón

Con la participación de más de 140 comparsas y personajes de distintas provincias del país, el Ministerio de Cultura anunció la celebración del Desfile Nacional de Carnaval 2022, cuyo rey es el destacado humorista Cuquín Victoria y la reina, la maestra de la danza Marily Gallardo, dos exponentes representativos de la cultura nacional.

El Ministerio de Cultura informó que el malecón de Santo Domingo permanecerá cerrado desde las 12:30 a. m. de este sábado 5 hasta las 12:30 a. m. del lunes 7, con ocasión del Desfile Nacional del Carnaval 2022.

El tramo que permanecerá cerrado es el comprendido entre la avenida Máximo Gómez y la avenida Presidente Vicini Burgos.

Dicha disposición cuenta con el respaldo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y tiene por finalidad facilitar el montaje del escenario para el recorrido carnavalesco, que se efectuará el próximo domingo 6, a partir de las 2 de la tarde.

El desfile, organizado por el Ministerio de Cultura, está dedicado en esta ocasión al municipio de Cotuí y los reyes son Cuquín Victoria y Marily Gallardo.

Detalles: Domingo 6 de marzo. Malecón de SD. 2:00 PM. Gratis y con seguridad.

Vuelve el Festival Quelonios

Si tenías contemplado salir de la ciudad y te gusta colaborar con causas sociales, te tenemos un buen plan. Regresa el Festival Quelonios, que cumple cinco años conectando cultura y activismo ambiental, esta vez desde Samaná, donde se ofrecerá una interesante programación cinematográfica y música en vivo.

En esta edición de 2022 se continuará con la labor de concientización, pero pasarán a la acción. "Crearemos como punto de partida la reforestación y adecuación de la playa para que los vehículos de motor dejen de interferir en las áreas de la costa, algo que se viene luchando desde hace años. Además como siempre la cultura estará apoyándonos en nuestra labor con diferentes propuestas artísticas en los diferentes ámbitos, talleres, wellness, en un fin de semana de acampada, buenas vibras y hermanamiento con la pachamama", aseguraron los organizadores.

Detalles: Playa El Valle, Samaná del 4 al 6 de marzo. El valor de la entrada es de 1,200 p/p. www.tix.do profondos para la causa.

Exposición Karamache

Continúa la exposición fotográfica “Mujeres Detrás de las Mascaras”, una selección de imágenes de la fotógrafa Silvani Hernández que rinde homenaje al trabajo realizado por Karamache, grupo de mujeres que con creatividad e ingenio son capaces de crear llamativos y coloridos trajes de carnaval a partir de materiales reciclados como cartón, papel, escobas, o ropa en desuso.

El emblemático personaje de ‘Robalagallina’ en una gran escultura puede apreciarse en una exposición en el atrio central de Ágora Mall, además de la selección fotográfica Karamache, el nombre del grupo de mujeres santiagueras que desde el 2013 salen a las calles en febrero a presentar sus creaciones y folclore.

Detalles: Ágora Mall. Hasta el 31 de marzo del 2022. Gratis.

Royalty dance crew presenta festival de danza

La RD es sede del “International Dance Fest 2022”, un evento que contempla una agenda que abarca: charlas y conversatorios con figuras de la industria artística nacional e internacional, dos días de convención con clases magistrales de danza y arte urbano y bailarines de Haití, Venezuela y Perú.

Un festival cultural que concentra tres días cargados de actividades artísticas y culturales para toda la familia.

Entre los artistas confirmados para este año figuran la cantante e instrumentista Genesis Céspedes, finalista del Show televisivo "The Voice Dominicana" y la compañía de Danza "Ballet Opera", ganadores del Golden Buzzar del show televisivo "Dominicana's Got Talent" y finalistas de la primera temporada del mismo. El Gran cierre del evento estará a cargo de la compañia de danza urbana y Hip Hop, más importante de la República Dominicana, "Royalty Dance Crew", campeones nacionales de Hip Hop y también finalistas de la primera temporada de "Dominicana's Got Talent", con su espectáculo "10 años de historia", el mismo con motivo a su aniversario; 10 años de carrera e historia en la escena artística como embajadores del arte Dominicano en tierras extranjeras.

Detalles: Palacio de Bellas Artes hasta el 6 de marzo. 7pm; boletas 700 pesos en las instalaciones de Ryalty y 809-542-4818.

Una década con Yiyo Sarante

El salsero Yiyo Sarante celebra sus primeros diez años dedicados a su carrera. El artista presenta su concierto, donde realizará un recorrido por todos los éxitos que ha popularizado.

“Es para mí de gran satisfacción llevar mi música junto a mi orquesta a mis fieles seguidores durante todos estos años”, dijo el salsero.

El espectáculo; bajo la producción de Aracelis Mateo Managment y Reconocidos, brindará a los fanáticos del ganador de Premios Soberano 2021 como “Salsero del Año” un recorrido por todos los éxitos que ha popularizado en su voz el cantante.

“Es para mí de gran satisfacción llevar mi música junto a mi orquesta a mis fieles seguidores durante todos estos años; es de mucha alegría celebrar estos diez años.

Será una noche inolvidable donde el protagonista será el público”, dijo en un comunicado Yiyo Sarante.

Detalles: 5 de marzo, 2022. Sans Soucí. 8PM. Las boletas Special Guest costarán RD$3,500 pesos; las boletas de esta sección estarán disponibles en Sans Souci.

Las demás entradas se venderán en todos los puntos Uepa Ticket, entre ellas, las Vip tendrán un costo de RD$2000 pesos; las generales a RD$1500 pesos, al igual, habrá entradas a RD$1,400 pesos, informaron los organizadores en un comunicado de prensa.

