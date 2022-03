Owen Wilson habló de su regreso como Mobius en Loki: 2

Loki fue todo un éxito dentro de Disney + y la serie ya confirmó que tendrá una segunda temporada. Y pese a que aún no hay demasiados detalles sobre esta producción, el que habló sobre su regreso fue Owen Wilson.

Owen Wilson interpretó a Mobius, un agente de la Time Variance Authority que apareció desde el primer episodio y busca mantener la línea del tiempo, trabajando en conjunto con Loki. Ahora, en una reciente entrevista con Wired, Wilson habló sobre su regreso a las grabaciones.

"Aún no hay una fecha exacta ni detalles sobre el estreno. Mi experiencia en Marvel ha sido maravillosa. Para mi es un honor estar en esta franquicia y estoy muy feliz por cómo recibió el público a Mobius", dijo.

Loki 2 podría llegar a estrenarse en 2023. Loki estará directamente vinculada a Doctor Strange and the Multiverse of Madness, así que también hay que dejar que siga avanzando la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.