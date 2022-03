Cada vez más se vuelve tema de discusión la manera en que son vistas muchas mujeres en la música urbana, ya sean las intérpretes o modelos de importantes audiovisuales, sumado a la música explícita. ¿Está la mujer representada en la música urbana?

En un panel coordinado por la Unión Europea en el Centro Cultural de España de Santo Domingo (Ccesd) para analizar el impacto de la música urbana en la sociedad, y así fomentar la inclusión, varias figuras hablaron al respecto.

Desde si es la pura expresión del artista, por lo que ha vivido en su entorno, al hablar de sexo y violencia o la discriminación en la música fue parte de lo abordado en el panel que estuvo integrado por los exponentes urbanos Inka y Chelsy Bautista, el director Rodrigo Rodríguez (Rodrigo Films), Hanel Peña y la conferencista y educadora sexual Elaine Feliz.

Opiniones divididas

Para Elaine Feliz, desde la música se deben visibilizar los derechos de las mujeres. Al tocar el punto en que varias artistas son vistas más por los atributos físicos y de las experiencias sexuales que de su arte, Feliz expresó que la sexualización que hace una artista como Tokischa y otras intérpretes es resultado del “entorno en que vivieron”. Y se preguntó qué hace el Estado y dónde está la educación sexual en las escuelas.

Chelsy Bautista ha estado en el arte desde niña como actriz, pero decidió entrar en el mundo de la música, su otra pasión.

A sabiendas del tipo de letras que se consume dentro del mundo urbano, la rapera prefiere hablar desde lo positivo. “Entiendo que no podemos obviar que existe discriminación”, dice. Aunque conocidas exponentes femeninas han logrado estar en la palestra, “es un tanto cuesta arriba destacarse”, señala.

Sin embargo, cree que hay otras maneras de mostrar la sensualidad sin que llegue a ser muy explícito y vulgar. Se siente orgullosa de que ella y otras féminas lleven otro mensaje. Por ejemplo, su canción “La zona V” habla de cómo muchas mujeres son juzgadas desde el físico y la ropa que utilizan. “Es cierto que somos un género que muchas veces no usamos las mejores herramientas desde nuestra educación”, refleja.

Y defiende: “Lo que está mal es cuando usamos los excesos. Cuando usamos demasiado el morbo no nos vemos como la mujer sexy sino como decoración. Yo voy a apostar a lo mejor de nosotros”.

Su postura es que se debe apoyar el contenido que no denigra.

Rodrigo Rodríguez (Rodrigo Films), quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny y El Alfa, apoya la libertad creativa, pero trata de cuidar la estética de sus audiovisuales, aunque el artista le exija otra cosa. “Suelo usar un plano diferente de cámara para resaltar la sensualidad de la mujer”, dice.

Hanel Peña es un relacionador público que más de una década atrás le dio apoyo a jóvenes artistas que hoy son urbanos establecidos. “Al principio a ellos les costó mejorar, pero los que lo hicieron hoy día gozan de un buen estatus económico y reconocimiento internacional”.

Valora que con el tiempo ha habido una mejor mentalidad. Dijo que la música es un agente de cambio como lo es el arte y la pintura.

En cuanto a la discriminación y lo explícito, argumenta: "La discriminación viene de la persona. Muchos nos criamos escuchando los Playeros de los 90, que es donde más agresividad en la historia de la música urbana ha habido y aquí ( en el aforo) nadie es delincuente, ¿verdad?".

En tanto que Inka ve mal que se censure y expresa que hay “doble moral” cuando se trata de los criollos frente a los famosos extranjeros. “La sociedad ve a la música urbana como un reguero. Los niños y jóvenes pueden recibir música urbana, criticidad, valores, censurarla no es la solución”, manifiesta.

Sobre el panel

El público en la conferencia "Cero discriminación en la música urbana". (FÉLIX LEÓN)

En el encuentro participaron representantes de la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Alianza Francesa a propósito del Día Internacional de la No Discriminación, el pasado 1 de marzo. Las instituciones manifestaron que la música urbana es un vehículo poderoso y con herramientas se puede motivar a la sociedad a “ser más respetuosa con los derechos humanos, raza, orientación sexual o religión”.

María Luisa Benitez Donoso, Segunda Jefatura de la Unión Europea (UE), dijo que este año se interesaron en abordar este tema. "¿Discrimina la música urbana o es un medio de reivindicación? Hemos organizado este conversatorio para conocer un poco más y discutir entre todos", indicó.

Aprovecharon para expresar su compromiso en la lucha contra la discriminación y la exclusión en todas sus formas. Indicaron que “continuarán colaborando con el gobierno dominicano para establecer políticas públicas que busquen mejorar la vida de los dominicanos y establezcan una serie de valores y principios que se materialicen en una convivencia pacífica”.

Ellos comentan

Hanel Peña y Chelsy Bautista. (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE)

"Yo siempre voy a apostar a dar lo mejor de nosotros. Es un tanto cuesta arriba destacarse, pero reposa en mí una esperanza de que las niñas que desean puedan incursionar" Chelsy Bautista Cantante y actriz “

"Antes los urbanos se resistían a trabajar en su imagen y en sus letras. Hoy en día muchos han cambiado, han trabajado y forman parte de grandes eventos" Hanel Peña Relacionador público “

El cantante urbano Inka. (FÉLIX LEÓN)

"No es la culpa del músico, no es la culpa de la chica que dice lo que siente encima de un beat de dembow, es culpa del mal manejo del Estado que no presta atención a los derechos y a que la gente tenga una educación que pueda desarrollarse en todos los aspectos" Inka Cantante urbano “

Rodrigo Films y Elaine Feliz durante el panel. (FÉLIX LEÓN)

"Suelo usar un plano diferente de cámara para resaltar la sensualidad de la mujer, trato de sacar la belleza, de que se vea delicado"" Rodrigo Films Realizador “

"La música es un negocio, no es educación. El primer agente de socialización es la escuela y la familia. Falta la atención política para trabajar los temas que a nosotros nos duelen" Elaine Feliz Conferencista “