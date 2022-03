Abogados piden desestimar demanda por abuso sexual de príncipe Andrés

Los abogados del príncipe Andrés y una mujer estadounidense que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía 17 años pidieron formalmente a un juez el martes que desestimara la demanda.

Los abogados enviaron un documento al juez Lewis A. Kaplan con el que desestimaría la demanda presentada en agosto una vez que lo apruebe. El juez le había dado a ambas partes hasta el 17 de marzo para completar el acuerdo o tendría que fijar una fecha para el juicio.

Los abogados revelaron hace tres semanas que habían llegado tentativamente a un acuerdo legal por el que el príncipe haría una donación sustancial a la organización benéfica de Virginia Guiffre y declararía que nunca buscó afectar su reputación.

Andrés negó firmemente las acusaciones de Giuffre después de que ella lo demandó acusando al miembro de la realeza británica de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad y viajaba con el fallecido financiero Jeffrey Epstein en 2001.

Giuffre, de 38 años, llegó al acuerdo con Andrés después de que el juez rechazó el intentó previo del príncipe para que el caso fuera desestimado.

En una carta para el juez, enviada el mes pasado por el abogado de Giuffre, David Boies, se incluyó una declaración que señala: “El príncipe Andrés tiene la intención de hacer una donación sustancial a la organización benéfica de Giuffre en apoyo a los derechos de las víctimas. El príncipe Andrés nunca tuvo la intención de afectar la reputación de Giuffre y acepta que ella ha sufrido como una víctima establecida de abuso y por el resultado de ataques públicos injustos”.

Según el acuerdo legal, el príncipe Andrés reconoció que Epstein traficó “innumerables jovencitas” a lo largo de muchos años y señala que el príncipe “se arrepiente de su asociación con Epstein, y elogia la valentía de Giuffre y otras sobrevivientes de levantarse por ellas y por otros”.

También se comprometió a apoyar a las víctimas de tráfico sexual como parte de sus muestras de arrepentimiento.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual, a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Giuffre.

El acuerdo impidió que prosiguiera la demanda antes de que se comenzaran a reunir evidencias, incluyendo declaraciones que habrían obligado a Andrés a responder preguntas hechas por los abogados.

Al príncipe Andrés — quien ya ha renunciado a sus deberes reales — le retiraron sus títulos militares honorarios y sus puestos de liderazgo en varias organizaciones benéficas, conocidos como patronatos reales. Tampoco puede usar el título de “su alteza real” en actividades y contextos oficiales.

RELACIONADAS El príncipe Andrés llega a un acuerdo para evitar juicio por abuso sexual de menores