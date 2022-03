Dominicanas brillan en Times Square por el Día de la Mujer

La actriz dominicana Nashla Bogaert, la presentadora Francisca Lachapel y la directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, Zumaya Cordero, fueron destacadas en las pantallas de Times Square, en la ciudad de Nueva York, a propósito del Día de la Mujer.

Las criollas brillaron en la transitada avenida mediante la plataforma Latin Plug Media, que reconoció a mujeres latinas.

Se trata de una plataforma de medios y entretenimiento con sede en Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina que se especializa en servicios de marketing.

“El 8 de marzo no es un día para festejar, es una fecha de lucha, un día para recordar la histórica lucha de millones de mujeres que desobedecieron mandatos y leyes de su época, Es por eso que Latinplug conmemora este día reconociendo a estas mujeres líderes, fuertes y comprometidas con la igualdad, y la cultura latina”, escribió el portal en su cuenta de Instagram.

La presentadora de "Despierta América", Francisca Lachapel, lloró durante la transmisión del programa al verse reflejada en la icónica pantalla gigante.

"Haz tú lo posible porque Dios se encarga de lo imposible. Pensar en ver mi imagen proyectada en Times Square, hace 10 años atrás, era simplemente locura, irreal. Si, el hecho de tan solo pensarlo. Pero ahí está!! Y no es solo el hecho de que haya una foto mía en ese lugar, es toooodo lo que representa y los momentos que reviven en mi cabeza", escribió orgullosa en su cuenta de Instagram.

Nashla Bogaert, quien ha tenido un destacado trayecto en el cine en los últimos años, siendo muy comentada su actuación en Hotel Coppelia, se sintió honrada de verse reconocida junto a otras mujeres latinas.

"Hoy, me suena el WhatsApp y lo primero que me sale es esta imagen... de alguien que vio mi cara en el Time Square... y las lágrimas no dudaron en salir.

Llamo a Mami y le digo: "Mami, salí en una pantalla gigante de la avenida más icónica de Nueva York, con un letrero enorme que dice mujeres poderosas, fuertes y comprometidas, con la igualdad y la cultura latina y encima me describen con la palabra inteligente", fueron las palabras de la también productora de cine.

Zumaya Cordero agradeció el reconocimiento a su trabajo: "De vender palomitas en el cine Río Hondo/Bayamón", Puerto Rico, en 1998… a que mi trabajo sea reconocido de esta manera tan emblemática es simplemente el resultado de mucho trabajo, enfoque, disciplina, humildad y pasión".

Muy honrada. Infinitamente agradecida @latinplug . FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER pic.twitter.com/YtDgRHJbrk — Adriana Vargas (@AdrianaVargasNY) March 8, 2022

Otra latina es Adriana Vargas, una periodista de origen colombiano que ha trabajado por muchos años en Univisión y sigue deslumbrando a sus 45 años de edad. Desde 2011 es la presentadora oficial del canal local 41 de la cadena Univision.

El portal Heraldo Usa reseña también a la actriz y presentadora de noticias boricua Katiria Soto, famosa por su papel principal en la película "Talento de barrio" de Daddy Yankee.

“Estoy brincando de la emoción… jamás imaginé estar en las pantallas de #timessquare en Nueva York… feliz de compartir este honor junto a mi quien fuera compañera de pantalla en la capital del mundo por varios años @adrivargasny”.

También fue destacado el trabajo de la colombiana Diana Montes, la productora de Premios Heat y del Festival Heat de la cadena HTV.

La actriz y presentadora boricua Katiria Soto. (FUENTE EXTERNA)

