YouTube, el canal que conecta a las celebridades con sus fans

Las redes sociales han provisto a las celebridades un medio por el cual tener un contacto más directo con sus fans a la vez que mantienen el control de cómo se proyecta su imagen ante el mundo, pero esta táctica ha evolucionado hasta convertirse en otra tendencia que también es muy efectiva: canales personalizados de YouTube. Artistas, cantantes, actores, modelos y demás personalidades han recurrido al vlogging para compartir anécdotas, recetas de cocina, rutinas de ejercicio, tratamientos de belleza y otros temas. Esto le permite a la celebridad compartir un mensaje que refleja su personalidad, pero también desafía su creatividad y hasta puede ser divertido de producir. Estos son algunos de los canales de YouTube en los que las celebridades dan rienda suelta a su necesidad de expresarse.

Dwayne “The Rock” Johnson

El canal oficial de YouTube de Dwayne “The Rock” Johnson ya cuenta con 5.98 millones de seguidores. Este es un espacio en el que famoso actor y luchador profesional comparte contenido que abarca series como The Rock Reacts y Q&A Time, además de videos de capacitación de Project Rock y clips de avances exclusivos de sus proyectos cinematográficos y televisivo.

Ryan Reynolds

El gracioso actor mejor conocido por interpretar al antihéroe Deadpool se vale de su propio canal de YouTube con 3.54 millones de seguidores no solo para compartir material estrictamente promocional de sus proyectos, los cuales son muchos y no siempre tienen que ver con el cine, sino que también aprovecha la oportunidad para crear videos sumamente graciosos y que reflejan su peculiar sentido de humor, pero que no dejan de promocional sus proyectos.

Will Smith

Los 9.81 millones de seguidores de Will Smith tienen mucho contenido que consumir ya que el popular actor y rapero aprovecha su propio canal de YouTube para promover sus proyectos, realizar entrevistas sobre cualquier tema que le llame la atención, mostrar lo que ocurre detrás de cámara en sus producciones y hasta para realizar desafíos virales con otras celebridades.

Brie Larson

La ganadora del Óscar a Mejor actriz se desconectó por un tiempo de su propio canal de YouTube, pero ha vuelto a crear más contenido y ya ha acumulado más de 674 mil seguidores. Aquí Larson comparte videos con rutinas de entrenamiento, entrevistas con especialistas de un tema específico, recetas de cocina, anécdotas de su carrera, sesiones con su guitarra, conversaciones con otras celebridades y cualquier otro tema que entre en su mente.

Kylie Jenner

La modelo, diseñadora y estrella de reality shows también cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 11 millones de seguidores. A través de este canal Kylie Jenner comparte contenido exclusivo que incluye videos que muestran lo que ocurre detrás de cámara de sus producciones y otros temas como tutoriales de belleza, cocina y decoración.

Hailey Rhode Bieber

Hailey Rhode Bieber, la esposa de Justin, tiene su propio canal de YouTube con el nombre de Hailey Rhode Bieber y cuenta con 1.5 millones de seguidores. La modelo y presentadora comparte blogs en los que tiene conversaciones honestas, comparte rutinas de cuidado de la piel, trata temas relacionados con la moda y también habla sobre todo lo que le apasiona.

Victoria Beckham

El canal de YouTube de la cantante y diseñadora de moda ha acumulado casi 130 mil seguidores y este es un espacio que Victoria Beckham le ha dedicado a una de sus pasiones: la moda. Aquí comparte videos dedicados a rutinas de maquillaje, colecciones de moda, productos de belleza, la producción de eventos de moda, secretos de tratamientos de belleza y un sinnúmero de temas más.

Zac Effron

A pesar de que tiene un tiempo sin publicar contenido nuevo, Zac Effron ha utilizado su canal de YouTube del mismo nombre y con alrededor de 1.42 millones de seguidores para compartir videos semanales de su serie de viajes de aventuras “Off the Grid” y su programa de entrenamiento y entrevistas “Gym Time”. El actor también publica videos sobre otros temas como nutrición y noticias relacionadas con su vida personal.