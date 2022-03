Figuras del arte hablan del legado de Patricia Ascuasiati

Alegre, profesional, gestora cultural, amante del arte y un gran ser humano. Esos fueron algunos de los calificativos utilizados por artistas, familiares, amigos y público en general que se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes la mañana de este sábado 12 de marzo para despedir a Patricia Ascuasiati, bailarina, coreógrafa, actriz y maestra de danza.

Fallecida el pasado miércoles 9 de marzo, en un hecho que aún continúa en investigación, y por el cual, su colega, Mary Louise Ventura, recibió tres meses de prisión como medida de coerción, su partida sigue siendo llorada por sus seres queridos.

Este suceso que envuelve a dos figuras veteranas de la danza cayó como un balde de agua fría entre sus colegas. Una tragedia que deja huérfanos a estudiantes de ambas y a dos familias fragmentadas.

Tanto para el diseñador de moda Leonel Lirio como para el gestor cultural Roldán Mármol y los actores Vicente Santos y Anderson Mercedes, esta situación es complicada porque afecta a dos familias que eran unidas y fueron divididas por una tragedia.

"Me da mucha tristeza que haya pasado esto entre dos artistas que me consta que eran hermanas y que seguirán siéndolo, porque la muerte nos lleva para siempre y nos divide y nos distancia, pero quien muere permanece en el corazón de las personas con las que vivieron", así se expresó el diseñador de moda, Leonel Lirio sobre el hecho.

"Emocionalmente las cosas nunca volverán a ser iguales, porque es una situación muy complicada sobre todo para los que conocemos el cariño de hermanas que tenían, es algo muy triste", reconoció en conversación con Diario Libre.

De igual forma se expresó el actor Anderson Mercedes: "Yo me siento muy triste porque no solamente se perdió a Patricia sino también que lamentablemente perdimos a Mary Louise; fue un incidente que nadie se esperaba. Eran muy buenas amigas que siempre andaban juntas. Perdimos físicamente a Patricia, pero también perdimos a Mary Louise", señaló.

Para el actor Vicente Santos "Es un tema que aún está investigación" y por eso no se puede juzgar todavía, pero reconoce que es "terrible, porque no fue una pérdida porque estaba enferma sino por una tragedia y hay otra artista que está involucrada que no sabemos dónde va a parar esto. Da mucha pena porque eran dos amigas, dos hermanas, dos artistas; parece una película de Tarantino o Almodóvar con un terrible desenlace", estimó.

“Es un doble dolor, de hecho, hay una doble muerte en este momento por la forma en que sucedió que yo entiendo que fue algo accidental. No puede haber otra interpretación de dos hermanas de vida, eran dos personas que no se separaban desde hace décadas”, aseguró Mármol a Diario Libre.

Continuó: Día a día trabajando juntas, creando proyectos, compartiendo cotidianidad, sus dolores, sus alegrías, sus esperanzas, eran dos personas inseparables que venían de compartir en Montecristi. Ahí hay audios del camino que venían gozándose la vida, porque no era primera vez, era la vida entera que tenían juntas”.

“Suceder de esa manera es algo que nos ha consternado, hay una herida abierta en el sector cultural y en especial a las personas cercanas tanto a Patricia cómo a Mary Louise. Nosotros esperamos que eso puede tener una solución lo más rápido posible, que podamos encontrar una salida en armonía y que sea acorde a lo que fue la vida y el vínculo de amor y amistad que hubo entre ellas dos”, exclamó durante las honras fúnebres a la actriz y bailarina.

Sobre ella dijo: "Fue una mujer de teatro, de cine, pero por encima de todo fue una gran gestora cultural del país, que es algo que casi no se conoce, por lo menos públicamente de Patricia. Se preocupó de conocer todas las ramas culturales, por el folclor y las manifestaciones de la cultura popular", exclamó Roldan.

Vicente Santos, actor: "Patricia era una artista en todo el sentido de la palabra"

Vicente Santos, actor. (FRANCISCO ARIAS / DIARIO LIBRE)

Con ella compartió en varias ocasiones, pero lo que más destaca es su solidaridad. Confesó que fue la persona que más creyó en él y le brindó la oportunidad de trabajar a su lado aun siendo un desconocido.

"Patricia era una artista en todo el sentido de la palabra, muy humana, amante de todo, no solamente multidisciplinaria; pudimos verla como maestra, bailarina, actriz. Con Patricia me une una historia, cuando salí de la escuela de teatro fue de las primeras que me dio trabajo en su escuela 'Patricia Ascuasiati', donde pudimos trabajar con muchas agrupaciones y trabajo en conjunto con ella", recordó.

"Le agradezco porque era un novato y que una gloria como ella confíe en ti para dar clases de teatro en su escuela, luego fuimos compañeros de trabajo en escena, en obras de teatro y películas y guardo muy gratos momentos. No creo que se haya ido. Siento que su legado y energía están presentes", señaló Santos.

Continuó: "Patricia era un personaje en su vida real, natural. Yo me sentaba a escucharla y a verla, a veces hasta la imitaba. En la cámara era igual que en su vida cotidiana, espontanea, viva y en La Gunguna vimos su histrionismo. Compartimos en una película que no ha salido y en la compañía de teatro. Ella hizo lo que tenía que hacer. Es una artista que tenemos que honrar su legado".

Para él la mejor forma de homenajearla es aprobando la ley de Mecenazgo que tanto reclamó. "Los homenajes son válidos y buenos, pero yo creo que una forma de homenajearla es dando valor a la danza y las artes en general que a veces lo hemos ido perdiendo, con pocas salas y presentaciones. Creo que desde el Estado y el público en general debemos dar mayor a nuestros artistas. Aprobar la ley de Mecenazgo que está ahí, esa es una forma de honrarla", concluyó.

Leonel Lirio, diseñador de moda: "Patricia era una persona exquisita"

Leonel Lirio, diseñador de moda. (FRANCISCO ARIAS)

De las cualidades que más destacaron los que tuvieron la dicha de conocer personalmente a Patricia Ascuasiati era lo solidaria que era y su capacidad de reconocer el talento y el éxito de los demás. Estas palabras encontraron eco en su amigo, el diseñador Leonel Lirio, quien no quiso quedarse fuera del homenaje póstumo que se le realizó en el Palacio de Bellas Artes.

"Patricia era una persona exquisita, hoy está ante el infinito, pero Patricia era de esas personas que te sabían reconocer porque tenía un gran talento natural y reconocía el de los demás, era de las primeras que te llamaba cuando veía algo lindo tuyo. Era una amiga con la que tú podías discutir y establecer un diálogo especial y la que te aportaba", dijo.

"Ella dominaba varias áreas del arte y no solo la danza y la coreografía, tenía un dominio escénico impecable...Ese personaje de La gunguna que la relanzó y nos presentó una nueva Patricia para los que no la conocían la dimensionó ante otra posición. Escribía precioso, era muy humilde y, sobre todo, siempre mantuvo un límite de respeto ante lo que hacían los demás", confesó.

"Con su muerte el país pierde una gran estrella", asegura. Y continúa. "El país pierde una gran mujer y una gran amiga, volcada en emociones. Ella vivió muchas etapas importantes y eso es esencial y elemental para la vida de un artista...Marcó generaciones. Ella no sabía hacer otra cosa que no fuera ser artista y eso siempre la hará garantizará un lugar importante en el arte dominicano", valoró.

"Su legado es el respeto a la danza que fue su profesión, un respeto por sus compañeros y maestros y sobre todo estableció un antes y después en la danza de la República Dominicana", concluyó.

Anderson Mercedes, actor: "Patricia era una mujer que brotaba arte por sus venas"

Anderson Mercedes. (FUENTE EXTERNA)

"Patricia fue una mujer excepcional, en la danza, en el teatro, en el cine. Era una mujer que era arte. Era una mujer que brotaba arte por sus venas. La vimos en el ballet, en el teatro y el cine. La última vez que la vi en escena fue en A puertas cerradas, donde hizo un trabajo excepcional con un dominio del cuerpo magistral y la danza ni decirte, era un espectáculo y por eso ha marcado tantas generaciones", señaló.

Sobre su personalidad dijo: "Era una mujer buena, sencilla, alegre, respetuosa, a los rodajes llegaba siempre sonriente, hemos lamentado mucha su partida", dijo.

"Ahí quedan los videos y las obras, siempre la vamos a recordar con mucho cariño, como alguien que aportó mucho a la danza y la cultura dominicana. A ella la definen tres palabras talento, disciplina y luz". finalizó.

Giovanny Cruz, viceministro de Cultura y actor: "Esta vez la tierra no va a decretar el olvido de Patricia"

Giovanny Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Nadie muere si permanece vivo en los corazones de quienes le amaron y si es así, Patricia será eterna. Esa es la conclusión que llegamos al escuchar a hablar al actor y dramaturgo Giovanny Cruz, quien conoció a Patricia. "Al enterrar a Patricia se entierra sin darse cuenta miles de corazones. Si quiero hacer una advertencia, esta vez la tierra no va a decretar el olvido de Patricia, no, porque desde hoy en parte de nosotros. Patricia estará para siempre aquí", expresó.

Para él Patricia era "un ser extraordinario, bondadosa, desinteresada, siempre alegre, esa sonrisa eterna de Patricia no se olvida".

"La mejor forma de valorarla es manteniendo esa disciplina por el arte, ella amaba la cultura y el arte y esa es la mejor forma de reservar su legado. Un legado permanente de respeto. Patricia siempre estaba en un respeto para realizarse, porque era incansable, concluyó.