¡Gran éxito! Confirman la segunda temporada de How I Met Your Father

How I Met Your Father está protagonizada por Hilary Duff. ( FUENTE EXTERNA )

How I Met Your Father es todo un éxito. Esta nueva versión de la sitcom está protagonizada por Hilary Duff y rompió contra todos los prejuicios, convirtiéndose en un verdadero éxito. Es por esta razón que ya se confirmó que se está trabajando en una segunda temporada.

How I Met Your Father fue un proyecto que se discutió durante años, tras la finalización de How I Met Your Mother. No fue hasta 2021 que llegó a Hulu, marcando un gran éxito y picos de audiencia.

En la publicación más reciente de Hulu, se confirmó que la segunda temporada tendrá 20 episodios y que contará con todo el cast de la primera temporada, aunque todavía no hay más detalles como el inicio de grabaciones o de estreno.