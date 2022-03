Hayden Christensen ya habló de su regreso a Star Wars

Obi-Wan Kenobi será el próximo gran estreno de Star Wars. La serie se estrenará el 25 de mayo en Disney + y tendrá el regreso de Ewan McGregor como el Maestro Jedi. Pero además, también volverá Hayden Christensen y acaba de romper el silencio.

El actor interpretó a Anakin Skywalker y Darth Vader en 2 películas. Su debut fue en Episode II: Attack of the Clones y luego repitió en Episode III: Revenge of The Sith. Ahora, Christensen se refirió a su regreso a Star Wars.

“Deborah se acercó y pasamos el día charlando. Me contó un poco sobre el proyecto y su visión, y pensé que sonaba maravilloso. Estaba muy emocionada de volver”, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly.

“La primera vez que vi a Ewan como Obi-Wan nuevamente, fue un momento muy especial para mí, y lo recordaré por mucho tiempo, mucho tiempo”, agregó.

Y tú, ¿Esperas el estreno de esta serie?