El Ateneo Insular celebró encuentro en honor de interioristas puertorriqueños

El Movimiento Interiorista del Ateneo Insular se reunió en el Centro de Espiritualidad San Juan de la Cruz el pasado mes de febrero. En el mismo se presentaron estudios a obras de escritores interioristas del grupo “Francisco Matos Paoli”, de Puerto Rico; y también análisis de obras, tanto pictóricas como del arte sonoro, basados en la estética del interiorismo; y de obras narrativas.

La destacada poeta interiorista, Carmen Pérez Valerio, hizo una reseña de los inicios del Interiorismo y su recorrer por el tiempo con sus fecundas creaciones literarias: “Intentaré articular una reflexión en torno al Interiorismo y la realidad trascendente como vertiente literaria propuesta por Bruno Rosario Candelier en 1990, asimismo algunos aspectos generales del ambiente literario en el que comienza a gestarse este movimiento”. Explicó que a partir de los años 80 se manifiesta en la literatura dominicana una evidente valoración por los aportes literarios tradicionales, especialmente clásicos y modernos, una mirada retrospectiva hacia la gran corriente de la literatura universal y la cultura occidental en la República Dominicana.

Virginia Díaz y Bruno Rosario Candelier. (WILLIAM ACEVEDO FERNÁNDEZ)



Dijo que el Interiorismo surge con el propósito de enriquecer e impulsar la literatura dominicana por senderos innovadores y, al mismo tiempo, contribuir con la formación y promoción de nuevos escritores, como lo expresara su creador, Bruno Rosario Candelier, en el tiempo de su fundación: “Potenciar la creación literaria, promover el estudio de las letras y orientar el desarrollo de la literatura hacia tendencia mitopoética, metafísica y mística de la creatividad”. Puntualizó que “En el Movimiento Interiorista desde su base fundacional, entre otros aspectos, se destaca su estructura organizacional y la constancia de su dinamismo grupal, que, de manera ininterrumpida, ha continuado por más de treinta años fortaleciendo su ideal estético, estimulando la creación y potenciando la formación de los escritores y promoviendo el desarrollo de nuestra literatura, más allá de nuestra frontera”.

En la sesión de la noche se expusieron estudios a las creaciones poéticas de escritores interioristas del grupo “Francisco Matos Paoli”, de Puerto Rico. La novel escritora interiorista Yolanda de Jesús abordó un estudio sobre la poética de Mildred de Santiago Serrano: “Mildred de Santiago es una persona que siempre ha buscado la esencia de las cosas. Su poesía nace de un proceso donde ella se retira y se consagra a ver más allá, siempre en las cosas sencillas, tal como lo hacen los buenos poetas”. Señaló que “En Canto Claro, de Mildred de Santiago, podemos encontrar que también canta a la mujer, ser sensible que lucha y que trabaja”, y que, además, “Canta a esa mujer maltratada y violentada por la crueldad social”.

Miguelina Medina presentó un estudio sobre “Virginia Díaz, interiorista”. “Profundicemos en la Virginia interiorista —dijo—. En Abrazos del Sur la veo expresarse con espaciosa libertad, domina la palabra y la plasma con un diseño efervescente, atrevido y recatado, real y distinto”. Expresó que Virginia Díaz, “Al manejar el silencio con la palabra, puede decirnos todo. La palabra se le revela en sus orificios, cuando se quiebra, cuando forcejea con el verso atrapado en una conciencia que no quiere abismos y se hace volátil”. “Virginia sabe que alcanzó el alto pensamiento”, enfatizó: La luna cuelga su tirabuzón / frente a mi ventana de papel / desoigo la gritería de lobos / con su invitación a fugarme. / Sonrío y muestro los dientes. / El espejo me grita una grosería. / No entiende. Ya regresé. / A pesar del hueco sangrante” (“Juego lunar”, p. 118).

Otro escritor que expuso sobre esta poeta fue Luis Quezada Pérez: “Virginia Díaz ha tenido la magia de aglutinar los sureños puertorriqueños con los sureños dominicanos. Ella ama el sur dominicano, y de un modo muy particular a San Juan de la Maguana, a quien ella llama “conjuro de belleza y libertad”.

Bruno Rosario Candelier también expuso sobre una de las formas del poetizar de esta escritora: los haikús. “Virginia Díaz Sánchez es una creadora interiorista en las letras puertorriqueñas —expresó—. Fina y exquisita, acude a la palabra con un alto sentido humanizante y promueve los valores literarios, con especial devoción por la obra de los artistas y escritores del Sur de Puerto Rico”. Explicó que “En esta obra de amor y sensaciones múltiples, la poeta boricua acude a un tipo de creación poco frecuente en las letras americanas”: “El talante contemplativo, connatural a la visión budista del mundo inspiró el haikú japonés, que en tanto expresión de lo breve y lo simple, se ajusta a la forma natural de lo viviente. Por tanto, el haikú entraña una veta de hondura interior como expresión estética de lo contemplado”. Afirmó que “Los haikus de Virginia Díaz formalizan esta peculiar técnica de escribir desde la onda estética, simbólica y espiritual de una mujer de las Antillas con sensibilidad troquelada por nuestra cultura occidental, que al acudir a este tipo de creación revela cierta afinidad hacia esa forma de interpretar la singularidad de lo viviente […]: Nublado el día: / cuando juega la niña, / relampaguea”.

Finalizadas las ponencias, Bruno Rosario Candelier entregó, en nombre del Ateneo Insular, presea de reconocimiento a Virginia Díaz, quien, en representación de los demás escritores puertorriqueños, recibió sus diplomas. Acto seguido la poeta Virginia Díaz Sánchez expresó, emocionada, palabras de agradecimiento: “Agradezco al Ateneo Insular Internacional, y a su presidente, el doctor Bruno Rosario Candelier, este homenaje a nuestro grupo de creadores interioristas”: “Durante más de tres años –a partir del 2015– reuní en el norte del país a un grupo de hombres y mujeres –eran alrededor de 18– para compartirles el arte poético interiorista”.

Agregó que “La creación poética comenzó a fluir”: “Fue valioso el proceso de trabajo grupal en la revisión y comentarios de los poemas. Producto de los talleres, el Capítulo Francisco Matos Paoli publicó la ‘Antología de interioristas puertorriqueños’, en el 2019”. Dijo que “Con mayor o menor acierto en el manejo de las esencias del Interiorismo, el colectivo de escritores de Puerto Rico incorporados en el texto antológico manifiesta una viva y penetrante espiritualidad que les ofrece definida identidad”.