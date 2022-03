PUCMM pone en circulación el libro "La presencia china en el Gran Caribe: Ayer y hoy"

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a través de su Centro de Estudios Caribeños puso en circulación el libro "La presencia china en el Gran Caribe: Ayer y hoy", obra dirigida por Mukien Adriana Sang, coordinadora del doctorado en Historia del Caribe de la Madre y Maestra.

El libro, presentado por Iván Gatón, investigador, docente y ex director de la Cámara China de Comercio de la República Dominicana, es el resultado del proyecto que lleva el mismo título de esta obra, financiado por fundaciones académicas norteamericanas y en alianza editorial con el proyecto Connected Worlds de la Unión Europea.

Durante la actividad, el rector de la PUCMM, doctor padre Secilio Espinal, realizó la invocación al tiempo que, resaltó el aporte de la obra y felicitó al equipo de investigadores responsables de la elaboración del libro.

A seguidas la doctora Mukien Sang expresó sobre el libro: “El proyecto busca comprender a profundidad el proceso de la inmigración china hacia el Gran Caribe desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y el impacto en la actual situación de la política nacional e internacional como en sus inversiones en los últimos años. La construcción de este libro fue un verdadero trabajo en equipo” afirmó Mukien.

Antonino Vidal, director del Centro de Estudios Caribeños, señaló que, dicho Centro fue creado por la Madre y Maestra con la misión de desarrollar publicaciones, investigaciones y eventos de carácter multidisciplinario sobre el Caribe y República Dominicana, con el propósito de permitir un mejor conocimiento del entorno económico y social, “por lo que la coordinación de este ejemplar cumple con la misión antes mencionada”, refiriéndose al libro.

La obra está estructurada en tres grandes partes, como son, la historia de la migración china en el Caribe; la actualidad y un estudio de percepción de líderes de opinión. También cuenta con estudios de casos concretos donde la migración china tuvo impacto, entre ellos: Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia y Estados Unidos.

En el acto estuvieron presentes: Iluminada Severino, vicerrectora de Administración y Finanzas; David Álvarez vicerrector académico; Juan Faxas, vicerrector de Investigación e Innovación, al igual que diplomáticos, decanos, directores de escuelas, historiadores, profesores, estudiantes y diversas personalidades de la vida pública nacional como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Miguel Ceara Hatton y el ministro de la Juventud Rafael Jesús Féliz.

El evento tuvo lugar el miércoles 16 de marzo en el Auditorio I de la PUCMM, Campus Santo Domingo.

Sobre los coautores

En la obra participaron los investigadores de historia: Francisco Scarano, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin; Consuelo Naranjo, profesora de Investigación del Instituto de Historia del CSIC, España; Luis Álvarez, profesor retirado de CUNY, Nueva York; Sonia Bu-Larancuent, investigadora domínico-china residente en Estados Unidos; Etna Bayona de la Universidad del Magdalena, Colombia; Ramón Mon de la Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá; Jacqueline Laguardia del Instituto de Relaciones Internacionales en The University of the West Indies. St. Augustine campus; José Chez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

El grupo de investigadores de la PUCMM estuvo integrado por: Wilson Genao, profesor investigador del Centro de Estudios Caribeños; Fernando Ferrán, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales; P. José Luis Alemán, Arturo Martínez Moya y Miguel Sang, profesores de la Escuela de Economía; y Emilia Pereyra, periodista y escritora.