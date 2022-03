Elliott Martínez: “Quiero rescatar el amor por la poesía en nuestro país”

Ya se celebra el Día Mundial de la Poesía y una forma ideal mpara celebrar esta ocasión es escuchando la voz y las creaciones de Elliott Martínez. Mejor conocido como presentador de noticias, locutor y una de las principales voces comerciales del país, también existe otro aspecto de Martínez que vale la pena destacar: su amor por la poesía. Esta pasión la ha resaltado en “La voz de Elliott” (@LaVozdeElliott), podcast dedicado a la poesía y en el que Martínez recita poemas escritos por autores clásicos y de su propia autoría. Este popular podcast está disponible en ocho plataformas digitales, incluyendo Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Aun así, este es solo el inicio de la incursión de Martínez en el mundo de la poesía.

¿Cómo surgió la idea de “La voz de Elliott”?

La pandemia regaló muchísimas cosas a múltiples personas y yo no fui la excepción. Recuerdo que cuando estrené el podcast yo quería superarme a mí mismo. Me daba mucho miedo decir que yo escribía poesía y me atreví a leer “El Silencio” en Instagram. Tuvo una acogida sorprendente y muchas personas me estaban recomendando hacer audiolibros. Sin embargo, como me dedico a la locución comercial, hacer un audiolibro es una tarea que parece simple, pero que no lo es. Me encaminé por la poesía porque es algo que puedo hacer rápido y constantemente. Trabajé con ese proyecto hasta julio del año pasado y lo retomé ahora hace unos meses. Vengo con una temporada que ya tiene un esquema, porque esa primera vez fue empírico, más del momento y de la emoción. Vengo con una especie de estrategia para ver si se puede rescatar el amor por la poesía en nuestro país.

¿Por qué crees que la gente que ha escuchado el podcast ha reaccionado de una manera tan positiva?

Hay varias razones. La gente (solamente los que he leído) habla del tema de mi timbre de voz; en algunos momentos hablo de poetas que son altamente reconocidos como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Federico García Lorca y Julio Cortázar. Son clásicos y a las personas les gustan los clásicos. El tema es que los mezclo con música actual y, en vez de recitarlos, los hablo. Me imagino que se adapta a lo que estamos viviendo ahora y por eso tiene enganche. También traté temas de seducción y erotismo de una manera elegante y sin ser explícito. El morbo mueve.

¿Qué tipo de poemas son los más solicitados por tus seguidores?

Los de seducción, enamoramiento y los que tienen que ver con ese momento en que se termina una relación y se siente esa ambigüedad que le da a las personas sobre lo que pudo ser. Siempre lo que puede ser llama la atención, al mismo nivel que la seducción. Increíblemente el desamor y la seducción llaman más que el amor, algo irónico.

Cada temporada de tu podcast tiene un tema central, pero ¿cómo eliges los temas que los poemas que lo representarán?

Yo hago una encuesta en Instagram, en mi cuenta personal, la gente vota y conforme a la votación yo elijo el tema, pero puede, por ejemplo, que en la tercera temporada sea dedicado un mes únicamente a Mario Benedetti o a Julio Cortázar, sin importar la intención del poema. La idea es que nosotros podamos volver a ese amor por lo bello. Eso es lo que me ha sorprendido. Como lo que se consume actualmente es un reflejo de la sociedad, la poesía parece anticuada, entonces que tenga acogida me da mucha satisfacción.

¿Tienes planeado realizar otro tipo de podcast dedicado a otros géneros literarios?

Verdaderamente no. Yo navego con la marea y con lo que voy sintiendo. Ahora mismo creo que tengo que navegar unos cuantos mares con la poesía porque entiendo que hace falta, desde mi punto de vista como ser humano. Sin embargo, si me adentro a otro género tal vez no sería literatura, va a ser sobre temas en específico, pero con una estructura como la poesía para así mantener la esencia de lo que es el podcast.

¿Cuáles son los planes futuros para “La voz de Elliott”?

Con “La voz de Elliot” lo que se pretende es llegar a más horizontes, aumentar los porcentajes de oyentes, por ejemplo, en México, donde lo consumen. También en Nicaragua, Colombia, en Argentina, me gustaría que el porcentaje creciese más y mi meta sería que ellos puedan disfrutar de la poesía. Esa viene siendo la meta grande y como ahora mismo está en auge todo lo que es podcast y audiolibros, tal vez incursionar en historias reales de personas, llevarlas tal vez a un texto o a una poesía y que esta pueda ser narrada como una historia.

Escribes poemas y has compartido por lo menos uno en tu podcast. ¿Crees que “La voz de Elliott” es un espacio en el que seguirás creciendo como poeta?

En vez de hacer un libro en algún momento pretendo hacer una especia de EP con todas mis poesías. Ese sería ya un sueño que no sé cuándo se materializaría, si el año que viene, si este mismo año, pero por ahí vamos. En vez de publicar un libro, publicar un EP de poesías.