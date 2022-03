Daniel Sarcos se marcha a Color Visión con su programa “Aquí se habla español”

Severo Rivera

SD. Tras casi diez años de conducir el programa dominical “Aquí se habla español” a través de Antena 7, Daniel Sarcos comenzará una nueva etapa en la pantalla y lo hará los sábados por Color Visión en el horario de 12 a 2 de la tarde.

El programa “Aquí se habla español” es una producción conjunta entre el popular animador de televisión venezolano con el dominicano Carlos Salcedo, un productor de televisión que acumuló experiencia junto a su hermano el otrora animador y humorista, Roberto Salcedo.

Aunque no se conocen los detalles de la fecha de su debut, una fuente que merece el crédito de Diario Libre confirmó que las negociaciones para el ingreso de Sarcos concluyeron, y que ya trabajan en el nuevo diseño de la propuesta televisiva. “En esta oportunidad ‘Aquí se habla español’ no solo cambiará de canal, sino también el día de su emisión. En lo adelante no será los domingos, sino los sábados”, confirmó la fuente a Diario Libre.

Daniel Sarcos asumirá el horario que tenía en Color Visión durante la más reciente entrega del reality show “La guerra de los sexos” que condujo junto a Lizbeth Santos.

De acuerdo con los datos suministrados, Daniel Sarcos y su socio finiquitaron sin traumas el acuerdo que tenían con los ejecutivos de Antena 7. “Fue una salida en buenos términos”, confió el informante.

“Aquí se habla español” se estrenó en Color Visión, canal 9 en 2010 y posteriormente, en 2012 comenzó a transmitirse por Antena Latina, hoy Antena 7. Desde su estreno, los domingos, se emite desde las 12:00 a las 4:00 p.m. El programa de entretenimiento logró posicionarse en el gusto de la audiencia. l