Betty Gerónimo: "He tenido problemas en mi matrimonio, por amor lo he perdonado"

La diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, se sinceró en una entrevista con el programa de televisión "Mujeres al Borde", que se transmitirá este sábado 26 de marzo.

"Soy capaz de perdonar una infidelidad y de hecho, la he perdonado", así confiesa la actual diputada al ser cuestionada en el programa del cual es la invitada central este próximo sábado 26 de marzo.

Esta confesión se desprende de haber ya vivido la experiencia , conforme dejó a entender, en su matrimonio.

"He tenido problemas en mi matrimonio, por mi familia, por amor, lo he perdonado", indicó.

Gerónimo compartió con el corazón abierto como su esposo ha sido su sustento para atravesar crisis de salud importantes que vive con recurrencia debido a la fibromialgia que adolece, indica una nota de prensa enviada a este medio.

"Esposo, marido lo puede tener cualquiera, pero un compañero es otra cosa. Aquí como me ves a veces estoy en una cama y no me puedo parar y él es el único que está ahí conmigo. Cuando me tiene que cargar, arroparme, llevarme al baño. Ahí es que se demuestra realmente el amor".

La diputada tiene tres hijos con su esposo, el exalcalde Francisco Fernández.

La también comunicadora reveló ser incomprendida en las limitaciones que le presenta su enfermedad la cual, según explica, ha llevado a personas a calificarla hasta de loca.

Su testimonio de fortaleza desde su vulnerabilidad y fe es el protagonista de este encuentro tan especial donde la audiencia podrá conocer a una Betty Gerónimo más humana y cercana de convicciones muy particulares.

Sobre su postura a las tres causales, las críticas que recibe, las aspiraciones políticas que tiene y mucho más conversa con Ingrid Gómez en el programa de televisión Mujeres al Borde.

Esta entrega se transmitirá el sábado 26 de marzo a partir de las 10.30 pm por Telesistema, canal 11.

