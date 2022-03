Los (no) retiros de los famosos: ¿estrategia o hastío de la popularidad?

Como un balde de agua fría cayó entre los seguidores del denominado jefe del movimiento urbano, Daddy Yankee, la noticia de su retiro de la música. Él alegó que se dedicará a disfrutar de lo que ha conseguido gracias al cariño que el público le ha profesado. Uno que sin duda se ha ganado con creces y que se merece. Sin embargo, esta despedida terminará con un buen sabor de boca: "Su mejor disco y gira", al menos así lo aseguró.

Como era de esperarse, esta información de poder verlo en el escenario "por última vez" generó una gran expectativa, al punto de volverlo trending topic y portada de medios digitales y escritos.

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos”, acotó en un video que colgó en sus redes sociales.

Aunque no dudamos que -efectivamente- este sea un retiro definitivo, pues asegura que ya lo ha venido pensando desde hace un tiempo y que es el momento perfecto, pues se encuentra con energía, salud y el nivel más alto de su carrera, esta decisión hace recordar otros retiros o no retiros de algunos famosos que utilizaron esto como estrategia para hacer sus giras de conciertos y producciones muy exitosas. Otros simplemente se cansaron de vivir vidas normales y extrañaban sus años de fama. Vamos a recordar algunos de los casos más emblemáticos.

Jay Z

Después del lanzamiento del ahora triple disco de platino que vendía The Black Album en 2003, Jay-Z decidió que ya estaba harto de la industria de la música. Sus planes posteriores a la jubilación parecían bastante sólidos: se convirtió en presidente y CEO de Def Jam Records y parte propietario de un equipo de baloncesto. Sin embargo, dentro de un año, él estaba colaborando con Linkin Park y tres años más tarde había regresado con un nuevo álbum.

Hablando con Entertainment Weekly, Jay Z dijo que simplemente no podía evitarlo: "Algo, cuando lo amas, siempre te tira y te pica".

Anuel AA

En noviembre del 2021, la noche después de actuar en los Latin Grammy y de sacar su canción sobre la depresión “Estrés postraumático”, Anuel AA anunció que se retiraba de la música.

En ese momento dijo que no se sentía feliz y que, por eso, se alejaba. “Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la federal”, dice en el tema.

Efectivamente dejó de publicar en sus redes sociales y hasta se especuló de una ruptura con la reguetonera colombiana Karol G.

En enero regresó y estrenó “Reloj”, una colaboración con Rauw Alejandro y luego el álbum “Los dioses” con Ozuna.

Enrique Iglesias

Luego de anunciar su retiro tras su última gira junto a los cantantes Sebastian Yatra y Ricky Martin, Iglesias dijo en una charla: “Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado para parar”.

Sin embargo, meses después el artista reconoció que no se retira.

"No es que me vaya a retirar, sólo que igual no voy a sacar más álbumes", comenzó explicando el propio Enrique Iglesias después de que su propio anuncio diese pie a su posible retirada musical. "El segundo volumen saldrá en 2022", añadió sobre este nuevo trabajo, del que se verá la primera parte este mismo viernes en las diferentes plataformas y que tenía previsto haber lanzado en el año 2018.

Justin Bieber

Luego de varios escándalos que acapararon páginas de medios especializados, el canadiense anunció el 24 de diciembre del 2014 que se retiraba, manteniéndolo corto y dulce con "Mis queridos beliebers, me estoy jubilando oficialmente".

Tras los millones de lágrimas que cayeron de fanáticos adolescentes, Bieber regresó una hora más tarde para anunciar que todo era un engaño. Él dijo: "Los medios hablan mucho sobre mí. Ellos inventan muchas mentiras y quieren que yo falle, pero nunca os dejaré, ser un belieber es un estilo de vida. Sed amables con los demás, perdonaos unos a otros como Dios nos perdonó a través de Cristo. Feliz Navidad. ESTARÉ AQUÍ PARA SIEMPRE".

Bad Bunny

Otro que dijo que la pandemia lo afectó fue Bad Bunny y por tal razón anunció que se retiraba... por varios días.

Al ser entrevistado por el locutor Molusco sobre el supuesto retiro, este expresó que un día se sentía mal y escribió eso, luego pensó en los millones que dejaría de ganar y se le pasó.

"Por el momento nos vamos a coger un breaquecito de la música. Vamos a estar haciendo un par de cosas. Estamos grabando aquí, haciendo películas allá. Ya ustedes han visto las noticias, un par de proyectos. Vamos a seguir activos con ustedes, pero vamos a cogernos un breaquecito de la música por el momento", ha explicado.

Ozuna

El cantante urbano puertorriqueño de raíces dominicanas, Ozuna, constantemente se va de las redes sociales y borra todas las publicaciones. Pero un día preocupó a sus seguidores al decir que se “retiraba hasta que pase todo”, refiriéndose a la pandemia del COVID-19.

"Me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad", escribió en Twitter.

El descanso fue por varios días, pues siguió promoviendo su álbum “Enoc” y su colaboración “Despeinada” con el cantante colombiano Camilo. Asimismo, promueve el álbum “Los dioses” con Anuel AA y entre los temas ha gustado “Como antes”.

En estos momentos volvió a borrar todo de sus redes.

Barbra Streisand

Es un icono que ha contribuido o ha lanzado más de 60 álbumes. Sin embargo, ese número definitivamente habría sido más bajo si hubiera mantenido su proclamación de 1999 de que su gira Timeless sería la última. 70 millones de dólares en ventas de entradas y audiencias de 200,000 personas más tarde, Streisand había elegido la forma perfecta de retirarse con una explosión.

Excepto que no lo hizo, y volvió a actuar con su gira Streisand en 2006, con la que recaudó 92 millones.

Actores y actrices

Shia LaBeouf

En 2014 Shai LaBeouf juró retirarse de toda vida pública después de verse envuelto en un escándalo de plagio... Y procedió a disculparse por su plagio con una disculpa plagiada.

Por supuesto, ese retiro no duró mucho, con los papeles ganadores de Shia en American Honey y un video musical de Sia en los últimos años.

Brad Pitt

Fue en 2011 en una entrevista con la televisión australiana donde Brad Pitt dijo que planeaba dejar de actuar en tres años. En el programa 60 Minutes dijo: "Realmente estoy disfrutando el lado de la producción, el desarrollo de historias y uniendo esas piezas".

Afortunadamente, Brad no se atuvo a su palabra y lo vimos trabajando en la tan esperada Érase una vez en Hollywood con el equipo soñado de cualquier director: Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Buena decisión, Brad.

Keira Knightley

En 2010, Keira Knightley casi empacó todo. Esto fue en el apogeo de su fama, post Expiación, Piratas del Caribe y La Duquesa. Es comprensible cuán grande le habría llegado esto.

Ella continuó atribuyendo su regreso a la actuación a Carey Mulligan: "No sabía si iba a volver a la actuación en absoluto. Creo que durante mucho tiempo pensé que no lo haría. Creo que tenía la intención de no volver a trabajar... Carey es una muy buena amiga mía y pensé que si comenzaba a hacer películas otra vez, era alguien que me cuidaría".

Verónica Castro

A finales del 2019, la actriz mexicana Verónica Castro le dijo adiós a su profesión, a la que dedicó 53 años, por la controversia con la también actriz Yolanda Andrade, quien ha dicho que mantuvieron una relación en el pasado. Incluso, Andrade aseguró que ellas se llegaron a casar.

La legendaria artista y madre de Cristian Castro no aguantó y escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Digo adiós a lo que tanto amé; mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y, como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. DLB (Dios los bendiga)”.

Luego, en febrero del 2020 volvió a la palestra y a las redes sociales y explicó que pasaba momentos difíciles, adelantando que si aparecía una buena oferta volvía al medio artístico. “Me encanta mi trabajo, no puedo dejarlo de lado”, dijo la actriz que se destacó en la serie de Netflix “La casa de las flores”.

En el deporte

Michael Jordan

El considerado mejor jugador de baloncesto de la historia tuvo varios intentos fallidos de retirada. La primera vez ocurrió en 1993 tras el asesinato de su padre. Evidentemente esto le afectó muchísimo y pudo caer en depresión. Un año más tarde sorprendentemente se cambió al béisbol, pero en 1995 solo le hicieron falta dos palabras para confirmar su regreso al baloncesto: "I'm back".

Michael Schumacher

Considerado por muchos como el mejor piloto de la Fórmula 1, se retiró por primera vez en 2006 poco después de ganar la carrera de China, pero con el título para Fernando Alonso. Volvió a la carga en 2012 en el equipo de Mercedes. En 2012, tras el anuncio de la contratación de Lewis Hamilton en su escudería, Schumacher confirmaba su retirada definitiva.

Manny Ramírez

Su retiro no planeado se dio en 2011. Luego de que Grandes Ligas le notificara sobre un asunto bajo el Programa Conjunto de Prevención de Drogas y Tratamiento", dice el comunicado. "En lugar de seguir con el proceso bajo el Programa, Ramírez le informó a Grandes Ligas que se retirará como jugador activo". Los Rays de Tampa Bay recibieron la notificación de la oficina del comisionado que Manny Ramírez decidió retirarse después que le informaron un asunto sobre el programa antidrogas. "Obviamente estamos sorprendidos y desilusionados por esta noticia", señalaron los Rays en un comunicado.

En 2020, casi una década después, a sus 48 años, el dominicano firmó para ser coach jugador del equipo Blue Sox de Sydney Australia. En ese momento Jon Heyman, de MLB Network, reportó que Ramírez llegó a un acuerdo por un año con los Blue Sox de Sydney para ser coach-jugador, con una opción del club para un segundo año.

En el plano local

El Caballo Mayor

Cuando hablamos de retiros que luego no se dieron siempre llega a la mente de los dominicanos el fallecido cantante y compositor Johnny Ventura. Fue en 2006 la primera vez que el legendario merenguero dominicano anunció que se retiraría de manera definitiva de la música y la política para dedicarse a su familia, a los negocios y a escribir dos libros. "A cada quien le toca correr un tramo, el mío ha sido bastante largo y ya está recorrido", dijo Ventura a la agencia AP.

En ese entonces, dijo que se preparó psicológicamente para su despedida, y que una de las razones por la que ya no estaría en los escenarios es que no permitiría que sus seguidores vieran a su artista en decadencia. Sin embargo, luego este nunca se concretó y el merenguero siguió tan activo como siempre. De hecho, antes de su reciente fallecimiento estuvo grabando canciones y estaba preparando un concierto.

El “retiro” de 6 horas del Lápiz Conciente

En febrero del 2021 el rapero escribió en su cuenta de Instagram un “Hasta siempre”. Pero, ni siquiera llegaron a pasar seis horas para que el “Papá del rap” se arrepintiera para respiro de los "lapicistas".

“¿Cuál retiro de que música?... Dizque retiro, cuanta pluma de burro señores”, escribió Lápiz, dando a entender que no se retiraba, más bien aparentemente se alejaba de las redes sociales.

No obstante, en el texto que escribió horas antes no fue lo que los “lapicistas” entendieron. “Ya es tiempo de disfrutar de 20 años de sacrificios, los amo", fue el mensaje de Avelino Figueroa, nombre real del rapero.

Crazy Design

También el urbano criollo Crazy Design anunció que se retiraba de la música en el 2020, aunque luego regresó. Al parecer, sus problemas personales lo orillaron a anunciar su no retiro.

Los que sí se retiran con una gira del adiós

Varios famosos cantantes han decidido poner fin sus carreras este 2022 con sus giras del adiós; la lista la encabeza el legendario Joan Manuel Serrat, al que se unen José Luis Perales, Lolita Flores y Sinéad O´Connor.