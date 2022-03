¿Límites en el humor? Comediantes criollos hablan del suceso en los Premios Óscar

El humor en los Estados Unidos (en especial en stand up) se caracteriza por ser frontal, rudo, transgresor e irónico. Se nutre de la actualidad para burlarse de los hechos y personas.

Este tipo de humor, denominado por algunos como negro, se evidencia en las premiaciones, actos públicos y, por supuesto, los programas de televisión, de ahí el éxito de Saturday Night Live.

Sin embargo, hay muchos que consideran que hay una delgada línea entre la ofensa y este tipo de humor. Una línea que puede conllevar situaciones como la vivida en la pasada entrega de los Premios Óscar.

Perplejos reaccionaron tanto en los hogares como los que se encontraban en el teatro cuando tras una broma del comediante Chris Rock, considerado de los mejores en este tipo de humor, recibió un fuerte golpe en el rostro del actor Will Smith, luego de escucharlo bromear sobre la alopecia de su mujer, la actriz Jada Pinket Smith.

El chiste que, como se vio en pantalla, no disgustó al actor hasta ver la reacción de su amada que no lo tomó de buena forma decía textualmente: “Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2”, en referencia al personaje interpretado por Demi Moore, en la cual tuvo que cortarse todo el cabello.

La acción de Smith generó todo tipo de reacciones a favor y otras en contra, lo mismo sucedió con el chiste de Rock, que fue quien pagó los platos rotos del guionista que lo creó.

Lo que se vivió en la gala del Óscar fue para muchos un acto de violencia injustificable que censura el humor. ¿No se podrá hacer chistes en las siguientes ediciones?

Opiniones de humoristas criollos

Para el actor Luis José Germán, la comedia en Estados Unidos suele ser ruda. (ARCHIVO)

DL consultó a renombrados humoristas. Uno de ellos fue Luis José Germán, quien no dudó en referirse al tema: “No creo que llegue al punto de censurar, la realidad es que vivimos en tiempos más sensibles y ciertas personas se sienten afectadas directamente ante un comentario generalizado con una broma. La comedia en Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser ruda, sarcástica y negra, y así como hoy en día existe un público más sensible que no lo tolera, también hay otro al que le gusta este tipo de humor”, expresó.

El experimentado comediante Felipe Polanco abordó el tema. (SUMINISTRADA)

Para el veterano comediante Felipe Polanco “Boruga”, el chiste estuvo fuera de lugar por la situación de salud de la esposa del actor: “Claro que estuvo lo del chiste, sobre todo porque hay una condición de salud de su esposa que estaba presente a su lado, que no le gustó y estamos hablando de la ceremonia más vista del mundo en materia de premios de cine”, señaló, calificando el hecho de “poco inteligente en un animador hacer un chiste de ese tipo aunque se lo haya pedido la producción, porque al final tú tienes la libertad”, explicó.

Para Carlos Sánchez “siempre existen límites en el humor, estos se adecuan a las situaciones, las culturas y los momentos”.

Y continuó: "Él se ha caracterizado por tener ese humor negro (que a mí no me gusta), pero fue muy poco inteligente por parte de la producción... para ser humorista hay que tener tacto, hay que saber en qué momento tú relajas con las cosas de la gente”.

Sin embargo, dejó claro que la reacción de Will Smith tampoco se debe aplaudir. “Fue desproporcionada”.

“Will Smith se equivocó, rompió con lo establecido, había un personal que trabajó para que todo saliera perfecto y él los tensionó”, agregó el humorista Carlos Sánchez.

El humorista Carlos Sánchez fijó su posición. (ARCHIVO)

¿Ha molestado su humor?

Ellos respondieron si en algún show han llegado a molestar con algunos de sus chistes. “Honestamente no he tenido esos episodios, capaz que en alguna ocasión hubo alguna señora ofendida con el doble sentido”, señaló Germán.

"Boruga" confesó que una vez en Boston una persona ebria no reaccionó de la mejor manera. “A mí me pasó hace unos años, pero fue con un borracho, que no dejó terminar lo que iba a decir; me iba a referir a los banilejos para alabarlos, pero no me dejó y me dijo de todo”, recordó.

Para Carlos Sánchez es imposible que un comediante pueda complacer a todos con lo que dice.