De la ficción a la vida real: se casan los actores de "Aterrizaje de emergencia en tu corazón"

Son famosos los casos de protagonistas de una series o películas que se enamoraron en el set. A dos actores coreanos el amor traspasó las pantallas y llegaron al altar. Se trata de Hyun Bin y Son Ye Jin, los protagonistas de la exitosa serie de Netflix "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", quienes contrajeron nupcias este jueves tras formalizar su noviazgo en 2020.

La serie fue promovida en 2019-2020 y, posteriormente, oficializaron en Año Nuevo 2021.

Durante la boda, celebrada en Corea del Sur, el ingreso de los novios también fue registrado en video por reporteros apostados a distancia del evento, según informa La República Per.

La novia lució un radiante vestido de Mira Zwillinger en la ceremonia principal y en su sesión uno de los diseños que usó fue de Vera Wang.

¿Cómo se conocieron?

Amor en el set que pasó a la vida real: Hyun Bin y Son Ye Jin. ? ? ? pic.twitter.com/OP2h25UmE4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 31, 2022

Aunque los famosos de k-dramas se conocían de tiempo atrás fue en la serie donde todo surgió.

“Sólo al estar con él, me siento querida y protegida. Por favor ayúdennos a celebrar el comienzo de nuestro futuro. A mis queridos fans (…) Por favor, sepan que estoy infinitamente agradecida y que también les deseo toda la felicidad”, fueron las palabras de hoy esposa cuando anunciaron su compromiso.

Hyun Bin emitió una declaración por medio de su agencia, Vast Entertainment: "He tomado la importante decisión de casarme y he dado pasos cautelosamente hacia el segundo período de mi vida. He hecho esta promesa a la mujer que siempre me hace reír: Caminar siempre juntos en los días que vienen por delante".

La producción recrea la historia de Son Ye Jin, quien interpreta a Se-Ri, una mujer millonaria, muy exitosa y con pleitos familiares. Al lanzarse en parapente, tiene un accidente y cae nada menos que en Corea del Norte, lo cual es una muy mala noticia dado el conflicto entre las dos naciones.

Refiere Los 40 Chile que es aquí donde se encuentra con Jung Hyuk (Capitán Ri), interpretado por Hyun Bin, un soldado norcoreano que la ayuda a esconderse con la ayuda de sus amigos soldados. De ahí surge la historia de amor en la ficción y, al parecer, tantas horas de rodaje de una historia tan conmovedora hicieron que continuaran conociéndose fuera del set.

Hyun Bin y Son Ye Jin no son los únicos. Cabe recordar que en "Sr. y Sra. Smith" Brad Pitt y Angelina Jolie se enamoraron y tiempo después se casaron, aunque hoy en día viven en un inacabable batalla legal por el divorcio y la custodia de los hijos.

