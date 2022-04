Marvel trabaja en el reinicio de Daredevil

Daredevil ha sido uno de los grandes éxitos de Marvel. La serie tuvo 3 temporadas en Netflix y Charlie Cox también formó parte del crossover The Defenders. Y ahora que Cox ha vuelto como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, los fanáticos están ávidos de nuevas noticias.



Ahora, un reciente informe señala que habrá una nueva versión de Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Production Weekly es un portal que reporta noticias sobre nuevas producciones y producciones en curso. Ahora ha sido este medio el que reveló que Marvel está trabajando en este proyecto, que continuaría lo que ya vimos en Netflix.

Hasta el momento oficialmente todavía no hay una pronunciamiento oficial por parte de Marvel Studios con respecto a este héroe, pero al parecer ya se está trabajando en esta nueva versión del héroe el cual encajará en este universo y quizá lo veamos junto con todos los héroes en poco tiempo.