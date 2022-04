¿Netflix cancela la próxima película de Will Smith?

Netflix tenía planificado Fast and Loose, una cinta con Will Smith como protagonista. ( FUENTE EXTERNA )

Todavía continúan las secuelas tras el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en plena transmisión de los Premios Oscar 2022 y aún habría más consecuencias. Es que Netflix abandonaría el contrato que tiene con el actor y cancelaría sus próximos proyectos.

Netflix tenía planificado Fast and Loose, una cinta con Will Smith como protagonista y con David Leitch como director. Sin embargo, ahora el proyecto pasaría a segundo plano y tiene grandes chances de no concretarse.

¿De qué se trataba? Se pensó en una película que contara la historia de un jefe del crimen que pierde la memoria tras un ataque y, juntando pistas, descubre que ha tenido una doble identidad como un capo rico y un agente de la CIA arruinado. Asimismo, Sony Pictures, con quién estaba desarrollando Bad Boys 4, también ha puesto en pausa la producción.

