Día Internacional del Beso: los siete mejores besos de dramas coreanos

Las escenas de beso de los dramas coreanos tienen algo especial que nos hacen emocionarnos y sonrojarnos como si estuviéramos viviéndolas en carne propia. Por lo general, esas escenas ocurren cuando ya nos hemos enganchado tanto con los protagonistas que nos resultan lo suficientemente satisfactorias. Sin embargo, debemos reconocer que hay besos que dejan huellas y que son imposibles de superar, sin importar el tiempo que pase.

Como hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso, aprovechamos para elaborar nuestra propia selección de los siete mejores besos de dramas coreanos. Notarás que la mayoría de las series incluidas en esta lista son de años recientes y no es por pura coincidencia.

Con el paso del tiempo, los k-dramas se han ido transformando y si eres fanático ya te habrás dado cuenta: antes las escenas de beso eran más escasas y mucho más conservadoras, mientras que ahora podemos encontrar besos apasionados y escenas más candentes.

1. What’s Wrong with Secretary Kim? (2018)

Sinopsis. Lee Young Joon (Park Seo-joon) es un hombre apuesto con habilidades perfectas, vicepresidente de Unique Group, quien siempre ha tenido a su lado a la secretaria Kim Mi So (Park Min-young). Un día, ella decide renunciar a su trabajo y es entonces cuando él se da cuenta de cuánto la necesita.

Todos sabemos lo apasionados que pueden ser los besos de reconciliación. Se nos acelera el corazón cada vez que vemos cómo Lee Young Joon recorre el cuerpo de Kim Mi So con sus manos mientras sus labios se funden en este candente beso.

2. Her Private Life (2019)

Sinopsis. Sung Duk Mi (Park Min-young) vive una doble vida como curadora de arte y como directora para un sitio de fans de un miembro de un grupo de música. Mientras tanto, su jefe, Ryan Gold (Kim Jae Wook) se convierte en un apasionado fanático de ella.

Ambos actores bromeaban detrás de cámara diciendo que ‘romperían’ con una escena de beso única, y vaya que lo hicieron. La química y la pasión son evidentes en este apasionado beso. Nos encanta cómo él amolda su cuerpo al de ella cuando la besa.

3. W: Two Worlds (2016)

Sinopsis. Oh Yeon Joo (Han Hyo-joo) es una cirujana cardiotorácica cuyo padre se dedica a escribir el webtoon más famoso de Corea, "W". El autor, harto ya del personaje de Kang Chul (Lee Jong-suk), decide que es hora de matarlo. Sin embargo, por sucesos inesperados, ella se traslada al mundo ficticio donde vive Kang Chul, lo salva y terminan enamorándose a pesar de ser (literalmente) de mundos muy diferentes.

Una estación de policía es el lugar donde se desarrolla esta escena, en la que Kang Chul besa a una Oh Yeon Joo de manos esposadas. Cualquiera imaginaría que estar esposada la limitaría, pero todo lo contrario: ella coloca sus manos detrás de la nuca de él y se funden en un ardiente beso.

4. Strong Woman Do bon Soon (2017)

Sinopsis. Do Bong Soon (Park Bo Young) no es una mujer común: ella posee una fuerza excepcional parecida a la de un superhéroe. Este atributo le permite obtener trabajo como guardaespaldas de Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik), un excéntrico director de una compañía de videojuegos.

Nos encanta que la iniciativa viene por parte de Do Bong Soon, quien se aparece a mitad de la noche en casa de Min Hyuk para decirle que lo ha extrañado. Luego de un interesante intercambio de miradas, Min Hyuk responde con un apasionado beso que los fanáticos de la pareja han bautizado como ‘el beso del piano’.

5. The King: Eternal Monarch (2020)

Sinopsis. El drama se centra en dos universos paralelos: uno se parece a la Corea moderna tal y como es conocida en la actualidad, mientras que el otro es un universo alternativo en donde Corea es un Imperio gobernado por un solo monarca, el Emperador Lee Gon (Lee Min-ho), quien para luchar contra el mal y cerrar las puertas entre los dos mundos se une a la detective Jeong Tae-eul (Kim Go-eun), quien vive en la actual Corea.

¿Qué pasa cuando Jeong Tae-eul desafía a Lee Gon? Todo empieza con un beso en el cuello que luego se transforma en una escena bastante apasionada.

6. Love Rain (2012)

Sinopsis. Esta hermosa historia de amor empieza con Seo In Ha y Kim Yoon Hee, quienes se conocieron en la universidad durante los años 70, pero cuyo romance fracasó. Por cosas del destino, el hijo de In Ha, Joon (Jang Keun-suk), quien es un fotógrafo liberal, se reúne con la hija de Yoon Hee, Ha Na (Im Yoon-ah), una chica alegre y llena de energía, quienes se enamoran.

En esta escena, ambos inician una conversación sobre las vidas amorosas de sus padres que termina con un tierno beso en los labios de Joon a Ha Na. Él se separa, le advierte que la besará de nuevo y si no quiere, simplemente debe alejarse. Ella no se rehúsa a un segundo beso, que termina siendo más apasionado de lo que imaginamos. ¡Por eso amamos a los chicos malos!

7. Abyss (2019)

Sinopsis. Cha Min (Ahn Hyo-seop) es un empresario poco atractivo, pero de buen corazón, quien siempre ha estado enamorado de la hermosa e inteligente Go Se-yeon (Park Bo Young). Ambos mueren y reviven gracias a una canica llamada Abyss. La mágica Abyss reencarna a las personas con una apariencia distinta a su original dependiendo de lo bueno que fuese su espíritu.

Este quizá no sea un beso súper apasionado como los demás en esta lista, pero la razón por la que lo incluimos es por la química que hay entre los protagonistas (de hecho, fueron apodados por sus fanáticos como la ‘marble couple’). En esta escena, Cha Min se despide de Go Se Yeon para dejarla descansar. Sin embargo, unos segundos después regresa para decirle que romperá su promesa de protegerla, porque ya no puede controlar sus ganas de estar con ella.