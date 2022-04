Disney + encontró su Percy Jackson

Disney + adaptará la saga de libros de Percy Jackson, una saga de aventuras y fantasía creada por Rick Riordan que ya tuvo su adaptación al cine, pero ahora lo harán para la pantalla chica ¡Y ya tienen al protagonista!

“Se terminó la espera, semidioses. Estoy entusiasmado de ser el primero en decirles que Percy Jackson and the olympians es real y verdaderamente llegando a sus pantallas. Los inteligentes amigos de Disney + nos dieron luz verde”, dijo el propio Riordan cuando confirmó el show.

Y el protagonista será Walker Scobell. La búsqueda estaba orientada en jóvenes de entre 12 y 16 años, por lo que el joven cumple con todas las condiciones.

Scobell viene de debutar en el cine en The Adam Project de Netflix, junto a Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña y Jennifer Garner. El film fue un completo éxito durante el mes de marzo y en la actualidad permanece entre lo más elegido del streaming. Su próximo trabajo será la cinta Secret Headquarters junto a Owen Wilson, con fecha para el 5 de agosto.

En el cine, el que tomó el papel protagónico fue Logan Lerman, que luego protagonizó The Perks of Being a Wallflower. La primera adaptación de la saga será Percy Jackson and the Olympians. Por el momento no hay fecha de estreno en Disney+.