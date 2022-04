Killing Eve tendrá un spin-off

Sandra Oh y Jodie Comer en Killing Eve. ( FUENTE EXTERNA )

Killing Eve, la serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer llegó a su final con su cuarta temporada. Fue un gran éxito y para Comer significó abrir puertas a grandes oportunidades como The Last Duel, de Ridley Scot y Free Guy, de Shawn Levy.

La serie trataba sobre una asesina serial que era perseguida por una oficial. Ambas terminaban obsesionadas la una con la otra. Ahora, según The Sun, se confirmó que la serie tendrá un spin-off basado en uno de los personajes que acompañaron a las dos protagonistas.

La serie se tratará sobre el personaje de Carolyn Mertens, la espía del MI6 interpretada por Fiona Shaw. El proyecto estará desarrollado tanto por BBC America como por AMC Networks. En Killing Eve, Carolyn Martens está al frente de las oficinas del MI6 en Rusia, y es uno de los personajes con mayor trascendencia después de Eve y Villanelle.

Y tú, ¿querrás ver esta serie?